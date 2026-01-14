تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
دفع كفالة بـ50 ألف دولار بعد توقيفه.. هذا ما جرى مع ممثل أجنبيّ شهير جدّاً بعد منتصف الليل
Lebanon 24
14-01-2026
|
05:38
أوقفت شرطة
لوس أنجلوس
الممثل الكندي
البريطاني
كيفر ساذرلاند
، بعد اعتدائه على سائق يعمل في إحدى خدمات النقل عبر التطبيقات.
وقالت الشرطة إن الحادثة وقعت في منطقة
هوليوود
بعد منتصف الليل، حيث استجابت دوريات الأمن لبلاغ يفيد عن وقوع اعتداء داخل مركبة نقل.
وأوضح بيان رسمي أن التحقيقات الأولية أظهرت أن المشتبه به دخل السيارة واعتدى على السائق، إضافة إلى توجيه تهديدات جنائية له.
وأضافت الشرطة أن ساذرلاند، البالغ من العمر 59 عاماً، أُخلي سبيله بعد ساعات قليلة من توقيفه، عقب دفع كفالة مالية قدرها 50 ألف دولار، على أن يمثل أمام المحكمة في الثاني من شباط المقبل. (الامارات 24)
كيفر ساذرلاند
لوس أنجلوس
البريطاني
الامارات
هوليوود
طاني
دوري
كندي
