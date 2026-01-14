تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
11
o
طرابلس
12
o
صور
11
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
10
o
النبطية
1
o
زحلة
0
o
بعلبك
3
o
بشري
6
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعدما أعلنت أنّها فقدت جنينها... ريم السعيدي احتفلت بعيد ميلاد إبنتها صوفيا (صورة)
Lebanon 24
14-01-2026
|
06:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعدما أعلنت قبل فترة قصيرة أنّها فقدت جنينها، احتفلت عارضة الأزياء التونسيّة وزوجها الإعلامي
وسام بريدي
، بعيد ميلاد إبنتهما صوفيا.
ووجّهت
السعيدي
رسالة إلى ابنتها، قالت فيها: "انه عيد ميلاد ابنتي الصغيرة صوفيا، روح الروح، فليحفظك الله ويحميكي".
وأضافت: "ينعاد عليكي لأجمل وأقوى وأهضم إبنة، بحبك يا روح امك".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصور.. ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد ابنها
Lebanon 24
بالصور.. ديانا فاخوري تحتفل بعيد ميلاد ابنها
14/01/2026 19:34:27
14/01/2026 19:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)
Lebanon 24
ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)
14/01/2026 19:34:27
14/01/2026 19:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
Lebanon 24
انكسر قلبها.. عارضة الأزياء الشهيرة ريم السعيدي تفقد جنينها (صور)
14/01/2026 19:34:27
14/01/2026 19:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها
Lebanon 24
بالصور.. ممثلة شهيرة تحتفل بعيد ميلاد زوجها
14/01/2026 19:34:27
14/01/2026 19:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
ريم السعيدي
وسام بريدي
ريم السعيد
التونسي
السعيد
التون
تونسي
تابع
قد يعجبك أيضاً
في مطعم بسيط... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
Lebanon 24
في مطعم بسيط... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
10:39 | 2026-01-14
14/01/2026 10:39:12
Lebanon 24
Lebanon 24
فور وصولها إلى المطار... توقيف راقصة إستعراضيّة وضبط مخدرات بحوزتها
Lebanon 24
فور وصولها إلى المطار... توقيف راقصة إستعراضيّة وضبط مخدرات بحوزتها
08:20 | 2026-01-14
14/01/2026 08:20:45
Lebanon 24
Lebanon 24
دفع كفالة بـ50 ألف دولار بعد توقيفه.. هذا ما جرى مع ممثل أجنبيّ شهير جدّاً بعد منتصف الليل
Lebanon 24
دفع كفالة بـ50 ألف دولار بعد توقيفه.. هذا ما جرى مع ممثل أجنبيّ شهير جدّاً بعد منتصف الليل
05:38 | 2026-01-14
14/01/2026 05:38:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع"؟.. ستعود من جديد (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع"؟.. ستعود من جديد (فيديو)
04:16 | 2026-01-14
14/01/2026 04:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
في الأول من آب.. مواجهة نارية بين عمرو دياب ووائل كفوري في بيروت!
Lebanon 24
في الأول من آب.. مواجهة نارية بين عمرو دياب ووائل كفوري في بيروت!
02:06 | 2026-01-14
14/01/2026 02:06:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
داخل شقة أحد المواطنين في جسر الباشا… شاهدوا بالفيديو ما فعله عامل دليفري!
Lebanon 24
داخل شقة أحد المواطنين في جسر الباشا… شاهدوا بالفيديو ما فعله عامل دليفري!
14:28 | 2026-01-13
13/01/2026 02:28:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تحليق طائرات أميركيّة فوق دولة عربيّة... هل اقتربت الضربة على إيران؟
Lebanon 24
تحليق طائرات أميركيّة فوق دولة عربيّة... هل اقتربت الضربة على إيران؟
06:00 | 2026-01-14
14/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
المشهد مُرعب... فيديو لحادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا
Lebanon 24
المشهد مُرعب... فيديو لحادث سير مروّع على أوتوستراد الصفرا
07:28 | 2026-01-14
14/01/2026 07:28:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر في لبنان فهل ينجح؟
Lebanon 24
بالفيديو.. نموذج جديد للكهرباء ينتشر في لبنان فهل ينجح؟
12:53 | 2026-01-13
13/01/2026 12:53:14
Lebanon 24
Lebanon 24
تحوّل جذري في الخطة الدفاعية.. إيران تتحضّر لسيناريو حرب شاملة مع إسرائيل
Lebanon 24
تحوّل جذري في الخطة الدفاعية.. إيران تتحضّر لسيناريو حرب شاملة مع إسرائيل
16:00 | 2026-01-13
13/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:39 | 2026-01-14
في مطعم بسيط... هكذا احتفلت كيت ميدلتون بعيد ميلادها الـ44
08:20 | 2026-01-14
فور وصولها إلى المطار... توقيف راقصة إستعراضيّة وضبط مخدرات بحوزتها
05:38 | 2026-01-14
دفع كفالة بـ50 ألف دولار بعد توقيفه.. هذا ما جرى مع ممثل أجنبيّ شهير جدّاً بعد منتصف الليل
04:16 | 2026-01-14
هل تذكرون نجمة المسلسل التركي الشهير "العشق الممنوع"؟.. ستعود من جديد (فيديو)
02:06 | 2026-01-14
في الأول من آب.. مواجهة نارية بين عمرو دياب ووائل كفوري في بيروت!
00:12 | 2026-01-14
بعد أخبار تدهور حالتها الصحية.. شيرين عبد الوهاب تخرج عن صمتها وهذا ما قالته
فيديو
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
غزال يتحدى وحيد قرن ضخم.. شاهدوا الفيديو
04:00 | 2026-01-10
14/01/2026 19:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
Lebanon 24
غادر المسرح.. تفاصيل شجار عادل إمام وابنه رامي (فيديو)
03:09 | 2026-01-10
14/01/2026 19:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
Lebanon 24
بكت متأثرة.. "يومي" تكشف تفاصيل خاصة عن زوجها رجل الأعمال التركي (فيديو)
02:16 | 2026-01-10
14/01/2026 19:34:27
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24