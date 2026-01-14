بعدما أعلنت أنّها فقدت جنينها... ريم السعيدي احتفلت بعيد ميلاد إبنتها صوفيا (صورة)

بعدما أعلنت قبل فترة قصيرة أنّها فقدت جنينها، احتفلت عارضة الأزياء التونسيّة وزوجها الإعلامي ، بعيد ميلاد إبنتهما صوفيا.

ووجّهت رسالة إلى ابنتها، قالت فيها: "انه عيد ميلاد ابنتي الصغيرة صوفيا، روح الروح، فليحفظك الله ويحميكي".

وأضافت: "ينعاد عليكي لأجمل وأقوى وأهضم إبنة، بحبك يا روح امك".