فور وصولها إلى المطار... توقيف راقصة إستعراضيّة وضبط مخدرات بحوزتها

قررت إحالة الراقصة الاستعراضية سهر سمارة إلى ، لاتهامها بحيازة مواد مخدرة، على خلفية ضبط كميات من الماريجوانا وزيت الحشيش بحوزتها، في ، بعد وصولها من في .



وأنكرت سمارة علمها بالمضبوطات، مؤكدة أنها اعتقدت أن المادة المضبوطة هي زيت يستخدم في أجهزة "الفيب"، وليس مادة مخدرة. (روسيا اليوم)

