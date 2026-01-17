خبر حزين… وفاة صحافي بارز (صورة)

توفي اليوم السبت الصحفي المعروف كمال العبيدي، الذي كان من أبرز روّاد إصلاح الإعلام والصحافة في بعد ثورة 2011 التي أنهت القيود على حرية الرأي والتعبير.



وأفاد مصدر من عائلته لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن العبيدي وافته في الأميركية، وسيتم دفنه في مسقط رأسه بمدينة "بوحجر" في ولاية المنستير.

وقالت نقابة الصحفيين التونسيين في نعيها للصحفي الراحل: "كان من أبرز الأصوات المدافعة عن حرية الصحافة والتعبير والكلمة الحرة، وقد كرّس حياته المهنية والنضالية لمناهضة الرقابة والتضييق على الصحفيين والدفاع عن استقلالية الإعلام".والعبيدي هو الرئيس السابق للهيئة الوطنية لإصلاح الإعلام والاتصال في تونس، التي تولت وضع قواعد لتنظيم القطاع في السنوات الأولى التي أعقبت بعد عقود من رقابة السلطة.والعبيدي من خريجي "معهد الصحافة وعلوم الإخبار" في تونس عام 1974، وهو حامل أيضًا لشهادة الأستاذية في الآداب الإنجليزية ودبلوم دراسات معمقة في الاتصال من جامعة .وعمل الصحفي الراحل بوكالة تونس إفريقيا للأنباء، ومراسلًا لعدد من الأجنبية، وشغل خطة مدير الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية، وله تحاليل وكتابات نقدية لواقع الصحافة وممارسات السلطة طيلة حكم .ودافع العبيدي طيلة فترة الانتقال في تونس بعد سقوط نظام بن علي في 14 كانون الثاني 2011، عن ، وحقوق الإنسان، واستقلالية الإعلام، وحرية التعبير، والتعددية، وحذر في الوقت نفسه في كتاباته من تأثيرات جماعات الضغط ورؤوس الأموال والفساد على أخلاقيات مهنة الصحافة. (آرم نيوز)