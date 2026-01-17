بإطلالة ملكية… داليدا خليل تخطف الأنظار خلال تحضيراتها لـ Joy Awards

نشرت الفنانة صورة عبر خاصية “الستوري” على حسابها الرسمي في إنستغرام، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة خلال استعدادها لحضور حفل Joy Awards.



وظهرت خليل مرتدية فستانًا باللون العنّابي بتصميم راقٍ أبرز أنوثتها، مع تسريحة شعر مشدودة ومكياج ناعم زاد من جمال إطلالتها، ما لاقى تفاعلًا واسعًا من متابعيها الذين أثنوا على أناقتها واختيارها اللافت.

