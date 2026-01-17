اسم شيرين على "كتيّب Joy Awards".. جدل حول حضورها وسط أزمتها الصحية

وجاء اسم شيرين في الكتيّب الرسمي الخاص بالحفل، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال حضورها الفعلي مساء السبت، وإمكانية ظهورها المفاجئ بعد فترة غياب أثارت قلق محبيها.وضمّت قائمة الضيوف أسماء فنية بارزة، بينها سيف الدين السبيعي، شيري عادل، سيد رجب، شكران مرتجى، وسارة طيبة، إلى جانب أسماء أخرى من مجالات الفن والترفيه.ويتزامن الاهتمام المتزايد باسم شيرين مع نداء أطلقه الشاعر وكاتب الأغاني تامر حسين، دعا فيه إلى ضرورة التدخل لرعايتها ومساندتها خلال أزمتها الصحية الأخيرة، ما زاد حساسية أي حديث عن ظهورها أو عودتها المحتملة إلى الأضواء.وكانت إدارة Joy Awards أعلنت سابقاً القائمة النهائية للمرشحين، استعداداً لحفل يقام اليوم السبت 17 كانون الثاني في العاصمة الرياض ضمن موسم الرياض 2026.وتُعد Joy Awards من أبرز الفعاليات الترفيهية السنوية في ، إذ تكرّم نجوم الموسيقى والسينما والدراما، إلى جانب الرياضيين وصنّاع المحتوى والشخصيات المؤثرة، مع منح الجمهور دوراً أساسياً في اختيار الفائزين عبر التصويت ضمن فئات متعددة. (العين)