تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

اسم شيرين على "كتيّب Joy Awards".. جدل حول حضورها وسط أزمتها الصحية

Lebanon 24
17-01-2026 | 11:15
A-
A+
Doc-P-1469950-639042706612145662.png
Doc-P-1469950-639042706612145662.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أثار إدراج اسم الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب ضمن قائمة ضيوف حفل Joy Awards 2026، المقام ضمن فعاليات موسم الرياض، موجة تساؤلات واسعة، في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها خلال الأيام الماضية.

وجاء اسم شيرين في الكتيّب الرسمي الخاص بالحفل، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال حضورها الفعلي مساء السبت، وإمكانية ظهورها المفاجئ بعد فترة غياب أثارت قلق محبيها.

وضمّت قائمة الضيوف أسماء فنية بارزة، بينها سيف الدين السبيعي، شيري عادل، سيد رجب، شكران مرتجى، وسارة طيبة، إلى جانب أسماء أخرى من مجالات الفن والترفيه.
شيرين عبدالوهاب

ويتزامن الاهتمام المتزايد باسم شيرين مع نداء أطلقه الشاعر وكاتب الأغاني تامر حسين، دعا فيه إلى ضرورة التدخل لرعايتها ومساندتها خلال أزمتها الصحية الأخيرة، ما زاد حساسية أي حديث عن ظهورها أو عودتها المحتملة إلى الأضواء.

وكانت إدارة Joy Awards أعلنت سابقاً القائمة النهائية للمرشحين، استعداداً لحفل يقام اليوم السبت 17 كانون الثاني في العاصمة السعودية الرياض ضمن موسم الرياض 2026.

وتُعد Joy Awards من أبرز الفعاليات الترفيهية السنوية في المملكة، إذ تكرّم نجوم الموسيقى والسينما والدراما، إلى جانب الرياضيين وصنّاع المحتوى والشخصيات المؤثرة، مع منح الجمهور دوراً أساسياً في اختيار الفائزين عبر التصويت ضمن فئات متعددة. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فاليري أبو شقرا تستعد لحفل جوائز "Joy Awards" بإطلالة أنيقة
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
"الضمان" يطلق إجراءات مالية لدعم المستشفيات والأطباء وسط الأزمة الصحية
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
شكران مرتجى تشارك كواليس تحضيراتها لحفل Joy Awards
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشفى العودة وسط قطاع غزة: سنتوقف عن تقديم الخدمات الصحية اليوم بسبب أزمة الوقود
lebanon 24
Lebanon24
17/01/2026 22:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24

السعودية

المملكة

المصرية

السعود

الرياض

رياضي

سعودي

مصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-01-17
Lebanon24
14:15 | 2026-01-17
Lebanon24
12:30 | 2026-01-17
Lebanon24
11:51 | 2026-01-17
Lebanon24
10:39 | 2026-01-17
Lebanon24
08:05 | 2026-01-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24