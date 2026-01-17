تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
اسم شيرين على "كتيّب Joy Awards".. جدل حول حضورها وسط أزمتها الصحية
Lebanon 24
17-01-2026
|
11:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أثار إدراج اسم الفنانة
المصرية
شيرين عبدالوهاب ضمن قائمة ضيوف حفل Joy Awards 2026، المقام ضمن فعاليات موسم
الرياض
، موجة تساؤلات واسعة، في ظل الأزمة الصحية التي تمر بها خلال الأيام الماضية.
وجاء اسم شيرين في الكتيّب الرسمي الخاص بالحفل، ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن احتمال حضورها الفعلي مساء السبت، وإمكانية ظهورها المفاجئ بعد فترة غياب أثارت قلق محبيها.
وضمّت قائمة الضيوف أسماء فنية بارزة، بينها سيف الدين السبيعي، شيري عادل، سيد رجب، شكران مرتجى، وسارة طيبة، إلى جانب أسماء أخرى من مجالات الفن والترفيه.
ويتزامن الاهتمام المتزايد باسم شيرين مع نداء أطلقه الشاعر وكاتب الأغاني تامر حسين، دعا فيه إلى ضرورة التدخل لرعايتها ومساندتها خلال أزمتها الصحية الأخيرة، ما زاد حساسية أي حديث عن ظهورها أو عودتها المحتملة إلى الأضواء.
وكانت إدارة Joy Awards أعلنت سابقاً القائمة النهائية للمرشحين، استعداداً لحفل يقام اليوم السبت 17 كانون الثاني في العاصمة
السعودية
الرياض ضمن موسم الرياض 2026.
وتُعد Joy Awards من أبرز الفعاليات الترفيهية السنوية في
المملكة
، إذ تكرّم نجوم الموسيقى والسينما والدراما، إلى جانب الرياضيين وصنّاع المحتوى والشخصيات المؤثرة، مع منح الجمهور دوراً أساسياً في اختيار الفائزين عبر التصويت ضمن فئات متعددة. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فاليري أبو شقرا تستعد لحفل جوائز "Joy Awards" بإطلالة أنيقة
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا تستعد لحفل جوائز "Joy Awards" بإطلالة أنيقة
17/01/2026 22:30:53
17/01/2026 22:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"الضمان" يطلق إجراءات مالية لدعم المستشفيات والأطباء وسط الأزمة الصحية
Lebanon 24
"الضمان" يطلق إجراءات مالية لدعم المستشفيات والأطباء وسط الأزمة الصحية
17/01/2026 22:30:53
17/01/2026 22:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شكران مرتجى تشارك كواليس تحضيراتها لحفل Joy Awards
Lebanon 24
شكران مرتجى تشارك كواليس تحضيراتها لحفل Joy Awards
17/01/2026 22:30:53
17/01/2026 22:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
مستشفى العودة وسط قطاع غزة: سنتوقف عن تقديم الخدمات الصحية اليوم بسبب أزمة الوقود
Lebanon 24
مستشفى العودة وسط قطاع غزة: سنتوقف عن تقديم الخدمات الصحية اليوم بسبب أزمة الوقود
17/01/2026 22:30:53
17/01/2026 22:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
السعودية
المملكة
المصرية
السعود
الرياض
رياضي
سعودي
مصرية
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. فضل شاكر يحصد أوّل جائزة فنية له بعد عودته إلى الساحة الفنية
Lebanon 24
بالفيديو.. فضل شاكر يحصد أوّل جائزة فنية له بعد عودته إلى الساحة الفنية
15:11 | 2026-01-17
17/01/2026 03:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إليسا تتألق بالأسود في السعودية
Lebanon 24
بالفيديو.. إليسا تتألق بالأسود في السعودية
14:15 | 2026-01-17
17/01/2026 02:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول سابا خارج السباق الرمضاني.. ما السبب؟
Lebanon 24
نيكول سابا خارج السباق الرمضاني.. ما السبب؟
12:30 | 2026-01-17
17/01/2026 12:30:40
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل "Joy Awards".. رقصة لسلافة معمار ونور علي (فيديو)
Lebanon 24
قبل "Joy Awards".. رقصة لسلافة معمار ونور علي (فيديو)
11:51 | 2026-01-17
17/01/2026 11:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة ملكية… داليدا خليل تخطف الأنظار خلال تحضيراتها لـ Joy Awards
Lebanon 24
بإطلالة ملكية… داليدا خليل تخطف الأنظار خلال تحضيراتها لـ Joy Awards
10:39 | 2026-01-17
17/01/2026 10:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
Lebanon 24
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
02:30 | 2026-01-17
17/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
10:52 | 2026-01-17
17/01/2026 10:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
23:28 | 2026-01-16
16/01/2026 11:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
04:00 | 2026-01-17
17/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
03:30 | 2026-01-17
17/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:11 | 2026-01-17
بالفيديو.. فضل شاكر يحصد أوّل جائزة فنية له بعد عودته إلى الساحة الفنية
14:15 | 2026-01-17
بالفيديو.. إليسا تتألق بالأسود في السعودية
12:30 | 2026-01-17
نيكول سابا خارج السباق الرمضاني.. ما السبب؟
11:51 | 2026-01-17
قبل "Joy Awards".. رقصة لسلافة معمار ونور علي (فيديو)
10:39 | 2026-01-17
بإطلالة ملكية… داليدا خليل تخطف الأنظار خلال تحضيراتها لـ Joy Awards
08:05 | 2026-01-17
خبر حزين… وفاة صحافي بارز (صورة)
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
17/01/2026 22:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
17/01/2026 22:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
17/01/2026 22:30:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24