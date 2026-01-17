نيكول سابا خارج السباق الرمضاني.. ما السبب؟

كشفت الفنانة نيكول سابا سبب غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، مؤكدة أن عدم توفر النص المناسب كان السبب الأساسي وراء قرارها.



وفي مقطع فيديو متداول على هامش الاستعداد لحفل توزيع جوائز Joy Awards في ، قالت نيكول خلال لقائها الفنانة تقلا شمعون إنها لم تتلقَّ عملاً تشعر أنه يضيف لها فنياً في المرحلة الحالية، موضحة أنها تخوّفت من خوض تجربة قد تؤدي إلى تكرار نفسها أو الوقوع في نمط واحد من الأدوار، ومشددة على حرصها الدائم على التنوع واختيار شخصيات تحمل اختلافاً حقيقياً.



وأضافت أنها فضّلت التريث إلى حين العثور على نص يمنحها مساحة مختلفة ويحقق لها قناعة كاملة قبل العودة إلى الشاشة.



ويأتي ذلك بعد مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي جمعها بالفنانة ياسمين ، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وتدور أحداثه حول سيدة ميسورة تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى فتقرر الانفصال قبل أن تدخل في سلسلة صراعات وتحولات تغيّر مجرى حياتها.



وعلى صعيد السينما، تترقب نيكول سابا عرض فيلم "مفتاح الحب" من تأليف وإخراج جمال السروي، ويشارك في بطولته ميلاد يوسف وروعة ياسين ومها المصري وعلا بدر وولاء عزام. (العين)

