تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
12
o
طرابلس
13
o
صور
13
o
جبيل
14
o
صيدا
14
o
جونية
11
o
النبطية
5
o
زحلة
4
o
بعلبك
1
o
بشري
8
o
بيت الدين
4
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
نيكول سابا خارج السباق الرمضاني.. ما السبب؟
Lebanon 24
17-01-2026
|
12:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة نيكول سابا سبب غيابها عن الموسم الدرامي الرمضاني المقبل، مؤكدة أن عدم توفر النص المناسب كان السبب الأساسي وراء قرارها.
وفي مقطع فيديو متداول على هامش الاستعداد لحفل توزيع جوائز Joy Awards في
السعودية
، قالت نيكول خلال لقائها الفنانة تقلا شمعون إنها لم تتلقَّ عملاً تشعر أنه يضيف لها فنياً في المرحلة الحالية، موضحة أنها تخوّفت من خوض تجربة قد تؤدي إلى تكرار نفسها أو الوقوع في نمط واحد من الأدوار، ومشددة على حرصها الدائم على التنوع واختيار شخصيات تحمل اختلافاً حقيقياً.
وأضافت أنها فضّلت التريث إلى حين العثور على نص يمنحها مساحة مختلفة ويحقق لها قناعة كاملة قبل العودة إلى الشاشة.
ويأتي ذلك بعد مشاركتها في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "وتقابل حبيب"، الذي جمعها بالفنانة ياسمين
عبد العزيز
، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، وتدور أحداثه حول سيدة ميسورة تكتشف خيانة زوجها وزواجه من أخرى فتقرر الانفصال قبل أن تدخل في سلسلة صراعات وتحولات تغيّر مجرى حياتها.
وعلى صعيد السينما، تترقب نيكول سابا عرض فيلم "مفتاح الحب" من تأليف
بسام علي
وإخراج جمال السروي، ويشارك في بطولته ميلاد يوسف وروعة ياسين ومها المصري وعلا بدر وولاء عزام. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للعام الثالث.. لبلبة خارج السباق الرمضاني لهذا السبب
Lebanon 24
للعام الثالث.. لبلبة خارج السباق الرمضاني لهذا السبب
17/01/2026 22:31:01
17/01/2026 22:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
لأسباب لوجستية وفنية.. مسلسل "كذبة سودا" خارج السباق الرمضاني
Lebanon 24
لأسباب لوجستية وفنية.. مسلسل "كذبة سودا" خارج السباق الرمضاني
17/01/2026 22:31:01
17/01/2026 22:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
نيكول سابا تحضّر لطرح مجموعة من الأغاني المنفردة قريبًا
Lebanon 24
نيكول سابا تحضّر لطرح مجموعة من الأغاني المنفردة قريبًا
17/01/2026 22:31:01
17/01/2026 22:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
Lebanon 24
يوسف الخال في المستشفى... خضع لعمليّة جراحيّة وهذا ما كشفته زوجته نيكول سابا
17/01/2026 22:31:01
17/01/2026 22:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد العزيز
بسام علي
السعودية
الرمضان
ام علي
العزيز
رمضان
سعودي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو.. فضل شاكر يحصد أوّل جائزة فنية له بعد عودته إلى الساحة الفنية
Lebanon 24
بالفيديو.. فضل شاكر يحصد أوّل جائزة فنية له بعد عودته إلى الساحة الفنية
15:11 | 2026-01-17
17/01/2026 03:11:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. إليسا تتألق بالأسود في السعودية
Lebanon 24
بالفيديو.. إليسا تتألق بالأسود في السعودية
14:15 | 2026-01-17
17/01/2026 02:15:45
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل "Joy Awards".. رقصة لسلافة معمار ونور علي (فيديو)
Lebanon 24
قبل "Joy Awards".. رقصة لسلافة معمار ونور علي (فيديو)
11:51 | 2026-01-17
17/01/2026 11:51:58
Lebanon 24
Lebanon 24
اسم شيرين على "كتيّب Joy Awards".. جدل حول حضورها وسط أزمتها الصحية
Lebanon 24
اسم شيرين على "كتيّب Joy Awards".. جدل حول حضورها وسط أزمتها الصحية
11:15 | 2026-01-17
17/01/2026 11:15:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بإطلالة ملكية… داليدا خليل تخطف الأنظار خلال تحضيراتها لـ Joy Awards
Lebanon 24
بإطلالة ملكية… داليدا خليل تخطف الأنظار خلال تحضيراتها لـ Joy Awards
10:39 | 2026-01-17
17/01/2026 10:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
Lebanon 24
لمَن استفادوا من أرباح "صيرفة".. لا تتأخروا في تسديد الضريبة
02:30 | 2026-01-17
17/01/2026 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
Lebanon 24
بعد الحديث عن تجدد العاصفة.. هذا ما قررته وزيرة التربية
10:52 | 2026-01-17
17/01/2026 10:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
Lebanon 24
توجّه سوري لاقفال الحدود مع لبنان؟
23:28 | 2026-01-16
16/01/2026 11:28:06
Lebanon 24
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
Lebanon 24
محكمة لـ"داعش" في صيدا.. أوامر القتل تصدُر من روميه!
04:00 | 2026-01-17
17/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
Lebanon 24
الـ"The Guardian": لهذا السبب تراجع ترامب عن قراره ضرب إيران
03:30 | 2026-01-17
17/01/2026 03:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
15:11 | 2026-01-17
بالفيديو.. فضل شاكر يحصد أوّل جائزة فنية له بعد عودته إلى الساحة الفنية
14:15 | 2026-01-17
بالفيديو.. إليسا تتألق بالأسود في السعودية
11:51 | 2026-01-17
قبل "Joy Awards".. رقصة لسلافة معمار ونور علي (فيديو)
11:15 | 2026-01-17
اسم شيرين على "كتيّب Joy Awards".. جدل حول حضورها وسط أزمتها الصحية
10:39 | 2026-01-17
بإطلالة ملكية… داليدا خليل تخطف الأنظار خلال تحضيراتها لـ Joy Awards
08:05 | 2026-01-17
خبر حزين… وفاة صحافي بارز (صورة)
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
17/01/2026 22:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
17/01/2026 22:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
17/01/2026 22:31:01
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24