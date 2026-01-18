نُقِلَ إلى المستشفى بعد إصابته بورم... مصادر تكشف آخر المستجدات عن وضع ممثل مصريّ

كشفت مصادر مقربة من ياسر صادق، تفاصيل حالته الصحية بعد نقله إلى في إحدى المستشفيات قبل أيام، إثر تعرضه لمضاعفات صحية ناتجة عن إصابته بورم، وأكدت أن وضع الممثل المصريّ شهد تحسنًا ملحوظًا في الساعات الأخيرة.



وأوضحت المصادر أن صادق يقطع خطوات متقدمة في العلاج وأن المرض في مرحلة مبكرة وليست خطيرة، وهو ما قد يدفع الأطباء لإخراجه من المستشفى لاستكمال العلاج . (ارم نيوز)

