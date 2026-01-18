تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
9
o
طرابلس
11
o
صور
14
o
جبيل
12
o
صيدا
14
o
جونية
9
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-1
o
بشري
6
o
بيت الدين
1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
كيف احتفلت أسرة أصالة بجائزة Joy Awards 2026؟
Lebanon 24
18-01-2026
|
12:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
احتفلت النجمة
السورية
أصالة نصري
بحصولها على جائزة صناع الترفيه الفخرية ضمن حفل Joy Awards 2026، وقد حرصت
شام
الذهبي ابنة
أصالة
على تهنئة والدتها عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: ألف مبروك لملكة حياتي ودنيتي كلها، بحبك حب ما إله حدود.
كما عبّر شقيقها أنس نصري عن فخره واعتزازه، مشيرًا إلى أن فوز أصالة لم يكن مجرد لحظة احتفال، بل شهادة عمر لمسيرة مملوءة بالإبداع والالتزام، وأضاف: أصالة لم تصل لأنها الأكثر حظًا، بل لأنها الأكثر التزامًا. لم تركض خلف النجاح، بل مشت نحوه بثبات واحترام وكرامة فنية نادرة.
أشاد زوج أصالة، الشاعر
العراقي
فائق حسن
، بإنجازها على "إكس"، وكتب: مبروك علينا هذا الإنجاز المبهر… زوجتي الحبيبة هذا الشغف والعطاء للفن مع موهبة منحها الله لك وحافظتِ عليها بمسؤولية، معبرًا عن سعادته وفخره بما حققته أصالة من إنجازات فنية مستمرة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
فاليري أبو شقرا تستعد لحفل جوائز "Joy Awards" بإطلالة أنيقة
Lebanon 24
فاليري أبو شقرا تستعد لحفل جوائز "Joy Awards" بإطلالة أنيقة
18/01/2026 22:32:33
18/01/2026 22:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
ليلة "Joy Awards 2026".. من حصد الجوائز في موسم الرياض؟ (فيديو)
Lebanon 24
ليلة "Joy Awards 2026".. من حصد الجوائز في موسم الرياض؟ (فيديو)
18/01/2026 22:32:33
18/01/2026 22:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... بكاء بيسان اسماعيل بعد عدم فوزها بجائزة "joy awards"
Lebanon 24
بالفيديو... بكاء بيسان اسماعيل بعد عدم فوزها بجائزة "joy awards"
18/01/2026 22:32:33
18/01/2026 22:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
شكران مرتجى تشارك كواليس تحضيراتها لحفل Joy Awards
Lebanon 24
شكران مرتجى تشارك كواليس تحضيراتها لحفل Joy Awards
18/01/2026 22:32:33
18/01/2026 22:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أصالة نصري
فائق حسن
السورية
العراقي
العراق
التزام
سعادة
قد يعجبك أيضاً
تعرّض لسقوط مُؤلم... إعلاميّ شهير جدّاً يُنقل إلى المستشفى ويخضع لعمليّة جراحيّة
Lebanon 24
تعرّض لسقوط مُؤلم... إعلاميّ شهير جدّاً يُنقل إلى المستشفى ويخضع لعمليّة جراحيّة
10:07 | 2026-01-18
18/01/2026 10:07:17
Lebanon 24
Lebanon 24
خسر أمواله.. الشيف أنطوان: "قطعت بكتير صعوبة وسكّر الشغل وبقيت 3 أشهر ما آكل لحمة"
Lebanon 24
خسر أمواله.. الشيف أنطوان: "قطعت بكتير صعوبة وسكّر الشغل وبقيت 3 أشهر ما آكل لحمة"
08:39 | 2026-01-18
18/01/2026 08:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر جميل جدّاً... هذا ما أعلنه إبن الفنان فضل شاكر
Lebanon 24
خبر جميل جدّاً... هذا ما أعلنه إبن الفنان فضل شاكر
07:20 | 2026-01-18
18/01/2026 07:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نُقِلَ إلى المستشفى بعد إصابته بورم... مصادر تكشف آخر المستجدات عن وضع ممثل مصريّ
Lebanon 24
نُقِلَ إلى المستشفى بعد إصابته بورم... مصادر تكشف آخر المستجدات عن وضع ممثل مصريّ
06:27 | 2026-01-18
18/01/2026 06:27:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحيّة... فنان عربيّ قدير في ذمة الله (صورة)
Lebanon 24
بعد تدهور حالته الصحيّة... فنان عربيّ قدير في ذمة الله (صورة)
05:03 | 2026-01-18
18/01/2026 05:03:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
Lebanon 24
شعر بها سكان هذه المناطق... هزّة أرضيّة ضربت لبنان
06:04 | 2026-01-18
18/01/2026 06:04:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
Lebanon 24
عن الهزّة الأرضيّة التي ضربت لبنان اليوم... هكذا علّق العالم الهولنديّ
10:00 | 2026-01-18
18/01/2026 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
Lebanon 24
توتر زوجي على طاولة الغداء في الكسليك… ونائب يغادر على عجل
14:17 | 2026-01-18
18/01/2026 02:17:06
Lebanon 24
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
Lebanon 24
حدّد البلد... العالم الهولنديّ يتوقّع زلزالاً بقوّة 8 على مقياس ريختر
05:11 | 2026-01-18
18/01/2026 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
Lebanon 24
زوجها رجل أعمال بارز.. الفنانة يارا دخلت القفص الذهبيّ وهذه أوّل صورة لها بفستان الزفاف
05:30 | 2026-01-18
18/01/2026 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:07 | 2026-01-18
تعرّض لسقوط مُؤلم... إعلاميّ شهير جدّاً يُنقل إلى المستشفى ويخضع لعمليّة جراحيّة
08:39 | 2026-01-18
خسر أمواله.. الشيف أنطوان: "قطعت بكتير صعوبة وسكّر الشغل وبقيت 3 أشهر ما آكل لحمة"
07:20 | 2026-01-18
خبر جميل جدّاً... هذا ما أعلنه إبن الفنان فضل شاكر
06:27 | 2026-01-18
نُقِلَ إلى المستشفى بعد إصابته بورم... مصادر تكشف آخر المستجدات عن وضع ممثل مصريّ
05:03 | 2026-01-18
بعد تدهور حالته الصحيّة... فنان عربيّ قدير في ذمة الله (صورة)
04:30 | 2026-01-18
عبد الله الودعاني يرزق بمولوده الأول.. واختار له هذا الاسم
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
18/01/2026 22:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
18/01/2026 22:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
18/01/2026 22:32:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24