Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

كيف احتفلت أسرة أصالة بجائزة Joy Awards 2026؟

Lebanon 24
18-01-2026 | 12:33
Doc-P-1470290-639043617811803938.jpg
Doc-P-1470290-639043617811803938.jpg
احتفلت النجمة السورية أصالة نصري بحصولها على جائزة صناع الترفيه الفخرية ضمن حفل Joy Awards 2026، وقد حرصت شام الذهبي ابنة أصالة على تهنئة والدتها عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: ألف مبروك لملكة حياتي ودنيتي كلها، بحبك حب ما إله حدود.
كما عبّر شقيقها أنس نصري عن فخره واعتزازه، مشيرًا إلى أن فوز أصالة لم يكن مجرد لحظة احتفال، بل شهادة عمر لمسيرة مملوءة بالإبداع والالتزام، وأضاف: أصالة لم تصل لأنها الأكثر حظًا، بل لأنها الأكثر التزامًا. لم تركض خلف النجاح، بل مشت نحوه بثبات واحترام وكرامة فنية نادرة.
أشاد زوج أصالة، الشاعر العراقي فائق حسن، بإنجازها على "إكس"، وكتب: مبروك علينا هذا الإنجاز المبهر… زوجتي الحبيبة هذا الشغف والعطاء للفن مع موهبة منحها الله لك وحافظتِ عليها بمسؤولية، معبرًا عن سعادته وفخره بما حققته أصالة من إنجازات فنية مستمرة.
أصالة نصري

فائق حسن

السورية

العراقي

العراق

التزام

سعادة

Advertisement
الأكثر قراءة
فيديو
