كيف احتفلت أسرة أصالة بجائزة Joy Awards 2026؟

احتفلت النجمة بحصولها على جائزة صناع الترفيه الفخرية ضمن حفل Joy Awards 2026، وقد حرصت الذهبي ابنة على تهنئة والدتها عبر حسابها على "إنستغرام"، قائلة: ألف مبروك لملكة حياتي ودنيتي كلها، بحبك حب ما إله حدود.

كما عبّر شقيقها أنس نصري عن فخره واعتزازه، مشيرًا إلى أن فوز أصالة لم يكن مجرد لحظة احتفال، بل شهادة عمر لمسيرة مملوءة بالإبداع والالتزام، وأضاف: أصالة لم تصل لأنها الأكثر حظًا، بل لأنها الأكثر التزامًا. لم تركض خلف النجاح، بل مشت نحوه بثبات واحترام وكرامة فنية نادرة.

أشاد زوج أصالة، الشاعر ، بإنجازها على "إكس"، وكتب: مبروك علينا هذا الإنجاز المبهر… زوجتي الحبيبة هذا الشغف والعطاء للفن مع موهبة منحها الله لك وحافظتِ عليها بمسؤولية، معبرًا عن سعادته وفخره بما حققته أصالة من إنجازات فنية مستمرة.