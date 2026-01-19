تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

بسبب "ستوري" محذوفة.. بوراك أوزجيفيت خارج "Joy Awards"

Lebanon 24
19-01-2026 | 12:21
ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر غياب النجم التركي بوراك أوزجيفيت عن حفل "Joy Awards" في نسخته الحالية، رغم إدراجه مسبقاً ضمن قوائم النجوم المنتظر حضورهم، ليتكشف لاحقاً أن الغياب لم يكن اعتذاراً، بل استبعاداً مدفوعاً بـ"قائمة سوداء".

وتعود تفاصيل الأزمة إلى كانون الثاني من العام الماضي، حين حضر بوراك الحفل رفقة زوجته فهرية أفجين، لكنه فاجأ المتابعين بنشر "ستوري" عبر حسابه في "إنستغرام" انتقد فيها التنظيم بحدة، متسائلاً بالإنجليزية عن غياب إدارة مختصة لمعالجة المشاكل التنظيمية، مع الإشارة مباشرة إلى حساب المستشار تركي آل الشيخ.

ورغم مسارعة النجم التركي لحذف المنشور بعد دقائق من وضعه، إلا أن الخطوة تركت أثراً لم يُمحَ؛ حيث اعتبرت المصادر أن هذا الانتقاد العلني كان السبب الرئيسي وراء غيابه عن دعوات العام الحالي.


وزادت الصحفية التركية الشهيرة "برسين ألتونتاش" من حدة الجدل، بعدما طرحت سؤالاً مباشراً لمتابعيها حول ما إذا كان بوراك قد وُضع رسمياً على "القائمة السوداء" للمهرجان الأضخم في المنطقة، وهو ما عزز فرضية العقاب التنظيمي بحق النجم الذي يحظى بجماهيرية واسعة في الوطن العربي.

