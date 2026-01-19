بسبب "ستوري" محذوفة.. بوراك أوزجيفيت خارج "Joy Awards"

ضجت منصات التواصل الاجتماعي بخبر غياب النجم أوزجيفيت عن حفل "Joy Awards" في نسخته الحالية، رغم إدراجه مسبقاً ضمن قوائم النجوم المنتظر حضورهم، ليتكشف لاحقاً أن الغياب لم يكن اعتذاراً، بل استبعاداً مدفوعاً بـ"قائمة سوداء".



وتعود تفاصيل الأزمة إلى كانون الثاني من العام الماضي، حين حضر الحفل رفقة زوجته فهرية أفجين، لكنه فاجأ المتابعين بنشر " " عبر حسابه في "إنستغرام" انتقد فيها التنظيم بحدة، متسائلاً بالإنجليزية عن غياب إدارة مختصة لمعالجة المشاكل التنظيمية، مع الإشارة مباشرة إلى حساب المستشار .



ورغم مسارعة النجم لحذف المنشور بعد دقائق من وضعه، إلا أن الخطوة تركت أثراً لم يُمحَ؛ حيث اعتبرت المصادر أن هذا الانتقاد العلني كان السبب وراء غيابه عن دعوات العام الحالي.





وزادت الصحفية الشهيرة "برسين ألتونتاش" من حدة الجدل، بعدما طرحت سؤالاً مباشراً لمتابعيها حول ما إذا كان بوراك قد وُضع رسمياً على " " للمهرجان الأضخم في المنطقة، وهو ما عزز فرضية العقاب التنظيمي بحق النجم الذي يحظى بجماهيرية واسعة في الوطن العربي.





Advertisement