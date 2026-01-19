تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
بيرلا حرب تكسر الصمت... وتكشف طبيعة علاقتها مع جوزيف عطية

Lebanon 24
19-01-2026 | 14:30
بيرلا حرب تكسر الصمت... وتكشف طبيعة علاقتها مع جوزيف عطية
بيرلا حرب تكسر الصمت... وتكشف طبيعة علاقتها مع جوزيف عطية photos 0
حسمت بيرلا حرب الجدل المثار حول طبيعة علاقتها بالفنان اللبناني جوزيف عطية، بخرجها عن صمتها لنفي كافة الأنباء المتداولة بشأن ارتباطهما العاطفي، مؤكدة في تصريحات حازمة أن ما يجمعهما لا يتعدى حدود الصداقة المتينة والاحترام المتبادل.
 
وشددت حرب على أن الشائعات المنتشرة مؤخراً "لا تمت للحقيقة بصلة"، داعية المنصات الإخبارية ورواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى ضرورة تحري الدقة واحترام خصوصية حياتها الشخصية قبل الانجراف وراء أخبار غير موثقة.
مواضيع ذات صلة
الملكة كاميلا تكسر الصمت وتتحدث عن تجربة اعتداء في شبابها
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 09:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
في هذا الموعد.. جوزيف عطية يلتقي جمهوره اللبناني
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 09:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
عوده استقبل عرض مع عطية ونديم الجميل للاوضاع
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 09:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الحجار عرض الاوضاع وشؤونا انمائية مع النواب بدر وعطية والبعريني
lebanon 24
Lebanon24
20/01/2026 09:57:25 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

اللبناني جوزيف

جوزيف عطية

لبنان

جوزيف

باريت

أخبار

عطية

