تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
12
o
بيروت
9
o
طرابلس
12
o
صور
10
o
جبيل
11
o
صيدا
14
o
جونية
10
o
النبطية
2
o
زحلة
-2
o
بعلبك
-4
o
بشري
6
o
بيت الدين
-1
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بيرلا حرب تكسر الصمت... وتكشف طبيعة علاقتها مع جوزيف عطية
Lebanon 24
19-01-2026
|
14:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
حسمت بيرلا حرب الجدل المثار حول طبيعة علاقتها بالفنان
اللبناني جوزيف
عطية
، بخرجها عن صمتها لنفي كافة الأنباء المتداولة بشأن ارتباطهما العاطفي، مؤكدة في تصريحات حازمة أن ما يجمعهما لا يتعدى حدود الصداقة المتينة والاحترام المتبادل.
وشددت حرب على أن الشائعات المنتشرة مؤخراً "لا تمت للحقيقة بصلة"، داعية المنصات الإخبارية ورواد
مواقع التواصل الاجتماعي
إلى ضرورة تحري الدقة واحترام خصوصية حياتها الشخصية قبل الانجراف وراء
أخبار
غير موثقة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الملكة كاميلا تكسر الصمت وتتحدث عن تجربة اعتداء في شبابها
Lebanon 24
الملكة كاميلا تكسر الصمت وتتحدث عن تجربة اعتداء في شبابها
20/01/2026 09:57:25
20/01/2026 09:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
في هذا الموعد.. جوزيف عطية يلتقي جمهوره اللبناني
Lebanon 24
في هذا الموعد.. جوزيف عطية يلتقي جمهوره اللبناني
20/01/2026 09:57:25
20/01/2026 09:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
عوده استقبل عرض مع عطية ونديم الجميل للاوضاع
Lebanon 24
عوده استقبل عرض مع عطية ونديم الجميل للاوضاع
20/01/2026 09:57:25
20/01/2026 09:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الحجار عرض الاوضاع وشؤونا انمائية مع النواب بدر وعطية والبعريني
Lebanon 24
الحجار عرض الاوضاع وشؤونا انمائية مع النواب بدر وعطية والبعريني
20/01/2026 09:57:25
20/01/2026 09:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
متفرقات
مواقع التواصل الاجتماعي
اللبناني جوزيف
جوزيف عطية
لبنان
جوزيف
باريت
أخبار
عطية
تابع
قد يعجبك أيضاً
تأجيل مسلسل نادين نسيب نجيم الرمضاني.. هل له علاقة بالفيديو المُثير للجدل الذي انتشر في الرياض؟
Lebanon 24
تأجيل مسلسل نادين نسيب نجيم الرمضاني.. هل له علاقة بالفيديو المُثير للجدل الذي انتشر في الرياض؟
02:27 | 2026-01-20
20/01/2026 02:27:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أشهر على اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.. تحرير منتج سوري شهير وهذه حالته
Lebanon 24
بعد أشهر على اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.. تحرير منتج سوري شهير وهذه حالته
00:18 | 2026-01-20
20/01/2026 12:18:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"جيجي لامارا انتقم مني بنانسي عجرم".. بعد غياب طويل ألين خلف تكشف المستور (فيديو)
Lebanon 24
"جيجي لامارا انتقم مني بنانسي عجرم".. بعد غياب طويل ألين خلف تكشف المستور (فيديو)
23:27 | 2026-01-19
19/01/2026 11:27:24
Lebanon 24
Lebanon 24
ليوناردو دي كابريو "المعجب الأول".. كواليس الموهبة التي سحرت نجوم هوليوود
Lebanon 24
ليوناردو دي كابريو "المعجب الأول".. كواليس الموهبة التي سحرت نجوم هوليوود
23:00 | 2026-01-19
19/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تحرج سائلاً حاول الانتقاص من "العالمية" بصبغة عربية
Lebanon 24
نانسي عجرم تحرج سائلاً حاول الانتقاص من "العالمية" بصبغة عربية
16:29 | 2026-01-19
19/01/2026 04:29:50
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
Lebanon 24
إلى المواطنين.. تحذير بشأن الألبان والأجبان من وزارة الزراعة
12:00 | 2026-01-19
19/01/2026 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
Lebanon 24
إجراءات.. ماذا يجري داخل "حزب الله" ولماذا يتمسك بـ"شمال الليطاني"؟
13:00 | 2026-01-19
19/01/2026 01:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
Lebanon 24
أمطار غزيرة… هل نجا لبنان من شبح الجفاف؟
14:18 | 2026-01-19
19/01/2026 02:18:43
Lebanon 24
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
Lebanon 24
هزة أرضية تضرب إسرائيل.. وهذه قوتها
09:33 | 2026-01-19
19/01/2026 09:33:57
Lebanon 24
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
Lebanon 24
من وزيرة التربية.. تصريح جديد بشأن "عطلة المدارس" بسبب العاصفة
13:23 | 2026-01-19
19/01/2026 01:23:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
02:27 | 2026-01-20
تأجيل مسلسل نادين نسيب نجيم الرمضاني.. هل له علاقة بالفيديو المُثير للجدل الذي انتشر في الرياض؟
00:18 | 2026-01-20
بعد أشهر على اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.. تحرير منتج سوري شهير وهذه حالته
23:27 | 2026-01-19
"جيجي لامارا انتقم مني بنانسي عجرم".. بعد غياب طويل ألين خلف تكشف المستور (فيديو)
23:00 | 2026-01-19
ليوناردو دي كابريو "المعجب الأول".. كواليس الموهبة التي سحرت نجوم هوليوود
16:29 | 2026-01-19
نانسي عجرم تحرج سائلاً حاول الانتقاص من "العالمية" بصبغة عربية
13:30 | 2026-01-19
بسبب "درجة" صغيرة.. بيرس مورغان يُمنع عن الحركة لـ 3 أشهر
فيديو
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
20/01/2026 09:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
20/01/2026 09:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
سيكون منافسا قويا.. Oppo تطلق هاتفا جديدا هذه مواصفاته (فيديو)
03:06 | 2026-01-16
20/01/2026 09:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24