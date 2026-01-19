بيرلا حرب تكسر الصمت... وتكشف طبيعة علاقتها مع جوزيف عطية

حسمت بيرلا حرب الجدل المثار حول طبيعة علاقتها بالفنان ، بخرجها عن صمتها لنفي كافة الأنباء المتداولة بشأن ارتباطهما العاطفي، مؤكدة في تصريحات حازمة أن ما يجمعهما لا يتعدى حدود الصداقة المتينة والاحترام المتبادل.

وشددت حرب على أن الشائعات المنتشرة مؤخراً "لا تمت للحقيقة بصلة"، داعية المنصات الإخبارية ورواد إلى ضرورة تحري الدقة واحترام خصوصية حياتها الشخصية قبل الانجراف وراء غير موثقة.