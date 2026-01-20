تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد أشهر على اختطافه واقتياده إلى جهة مجهولة.. تحرير منتج سوري شهير وهذه حالته
Lebanon 24
20-01-2026
|
00:18
كشفت
وزارة الداخلية
السورية
أن وحدات الأمن الداخلي تمكنت أمس الإثنين من العثور على المنتج السوري
محمد قبنض
وذلك بعد الإبلاغ عن إختفائه في محافظة ريف
دمشق
.
وأشارت الوزارة في بيان إلى أنه منذ تلقيها بلاغ اختفاء المنتج السوري، باشرت الجهات المختصة عمليات البحث والتحري واتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة لكشف ملابسات القضية وملاحقة المتورطين وتقديمهم إلى العدالة.
وأوضحت الوزارة أنه تم العثور على محمد قبنض وبرفقته مختطف آخر يدعى حمزة
اللحام
، الذي كان قد اختُطف قبل نحو شهر وكانت قضيته قيد المتابعة لدى المباحث الجنائية.
وأكدت الوزارة أنه جرى تأمين الشخصين وحمايتهما أصولًا، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات لملاحقة بقية أفراد الخلية المتورطة في الجريمة.
يذكر أن حادثة اختطاف المنتج محمد قبنض وهو منتج مسلسل "باب الحارة" الشهير تعود إلى 18 أيلول الماضي حيث أقدم مسلحون مجهولون يستقلون سيارتين على اختطافه من أمام مقر شركة قبنض، بعد انتحالهم صفة عناصر من
الأمن العام
وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.
