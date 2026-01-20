فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج

من بعد خروج مسلسل #كذبة_سوداء للنجمة #سيرين_عبد_النور و مسلسل #ممكن للنجمة #نادين_نسيب_نجيم من السباق الرمضاني
في مسلسل مهدد يصير ايضا خارج السباق الرمضاني بسبب عدم التزام بطل العمل باوقات التصوير لانو غرقان بـــ 🥃🚬 ، بزعل على بعض الممثلين لوين وصّلوا حالن ، الناس بتعتبر انهم…
— Elie Merheb (@_ElieMerheb) January 20, 2026
