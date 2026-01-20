فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج

كشف الصحافيّ مرعب، أنّ مسلسل "المحافظة 15"، من بطولة الممثلة كارين رزق الله والممثل يورغو شلهوب، قد يخرج من السباق الرمضانيّ، بسبب عدم إلتزام أحد الممثلين اللبنانيين بأوقات التصوير، وانشغاله بشرب .

وكتب مرعب عبر حسابه على "إكس":

" خروج مسلسل "كذبة سوداء" للنجمة ومسلسل "ممكن" للنجمة نجيم من السباق الرمضاني، فيه مسلسل مهدد يصير ايضا خارج السباق الرمضاني بسبب عدم بطل العمل باوقات التصوير لانو غرقان بالشرب والتدخين، بزعل على بعض الممثلين لوين وصّلوا حالن، الناس بتعتبر انهم مغيَّبين ولكن للاسف بالكواليس الامور مختلفة تماما".

في المقابل، أوضح نفى المنتج مروان حدّاد نفيًا قاطعًا كلّ ما تم تداوله حول تأجيل المسلسل، وأكّد أنّ الأخبار المتداولة عارية تمامًا من الصّحّة.

وأوضح حدّاد لـ"بصراحة" أنّ فريق العمل أنهى تصوير عشرين حلقة حتّى الآن، ولا يزال التّصوير مستمرًّا"، وأشار إلى أنّ "التّصوير يتِمّ اليوم تحديدًا في منطقة ".

من بعد خروج مسلسل #كذبة_سوداء للنجمة #سيرين_عبد_النور و مسلسل #ممكن للنجمة #نادين_نسيب_نجيم من السباق الرمضاني

في مسلسل مهدد يصير ايضا خارج السباق الرمضاني بسبب عدم التزام بطل العمل باوقات التصوير لانو غرقان بـــ 🥃🚬 ، بزعل على بعض الممثلين لوين وصّلوا حالن ، الناس بتعتبر انهم… — Elie Merheb (@_ElieMerheb) January 20, 2026