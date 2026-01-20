تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
20-01-2026 | 07:53
فضيحة ممثل... مسلسل كارين رزق الله ويورغو شلهوب قد لا يُعرض وتوضيح من المنتج
كشف الصحافيّ إيلي مرعب، أنّ مسلسل "المحافظة 15"، من بطولة الممثلة كارين رزق الله والممثل يورغو شلهوب، قد يخرج من السباق الرمضانيّ، بسبب عدم إلتزام أحد الممثلين اللبنانيين بأوقات التصوير، وانشغاله بشرب الكحول.
 
وكتب مرعب عبر حسابه على "إكس":
 
"من بعد خروج مسلسل "كذبة سوداء" للنجمة سيرين عبد النور ومسلسل "ممكن" للنجمة نادين نسيب نجيم من السباق الرمضاني، فيه مسلسل مهدد يصير ايضا خارج السباق الرمضاني بسبب عدم التزام بطل العمل باوقات التصوير لانو غرقان بالشرب والتدخين، بزعل على بعض الممثلين لوين وصّلوا حالن، الناس بتعتبر انهم مغيَّبين ولكن للاسف بالكواليس الامور مختلفة تماما".
 
 
في المقابل، أوضح نفى المنتج مروان حدّاد نفيًا قاطعًا كلّ ما تم تداوله حول تأجيل المسلسل، وأكّد أنّ الأخبار المتداولة عارية تمامًا من الصّحّة.
 
وأوضح حدّاد لـ"بصراحة" أنّ فريق العمل أنهى تصوير عشرين حلقة حتّى الآن، ولا يزال التّصوير مستمرًّا"، وأشار إلى أنّ "التّصوير يتِمّ اليوم تحديدًا في منطقة أنطلياس".
 
 
بعد 10 سنوات... فيديو يجمع أبطال "قلبي دق" كارين رزق الله ويورغو شلهوب وميشال حوراني
كارين رزق الله تنشر صورة من كواليس تصوير عملها الجديد
فضيحة غذائية في أوروبا: مواد سامة في هذه المنتجات!
ما حقيقة غرق ممثل عربي وزميلته أثناء تصوير مشهد لمسلسل؟
سيرين عبد النور

نادين نسيب

عبد النور

سيرين عبد

أنطلياس

الرمضان

التزام

من بعد

