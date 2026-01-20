بعد تداول أخبار عن زواجها برجل أعمال خليجيّ.. إبنة هيفا وهبي بتصريح جديد هذا ما قالته

أعلنت إبنة الفنانة ، أنّها غير متزوّجة ولا تزال عزباء.

وردّاً على سؤال أحد متابعيها على " "، قالت : "أجل أنا لا أزال عزباء. هيدا أكتر سؤال انسأله كل يوم".

وأضافت: "أكيد إذا بيوم من الايام ارتبطت بشخص رح خبركن لان بعرف ادي بتحبوني وبتفرحولي من قلبكن".

وتجدر الإشارة إلى أنّ العديد من الأخبار أشارت في وقت سابق عن زواج زينب برجل أعمال كويتيّ، إلّا أنّها لم تُؤكّد هذه الشائعات، ولا تزال تنفيها.