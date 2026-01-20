بفيديو طريف… تركي آل الشيخ وأصالة يتفاعلان مع طفلة سورية

حقك علينا😎😂❤️🇸🇾 وما نرضى زعلك وموسم الرياض عازمك على حفلة الفنانه الكبيره اصاله شو رأيك؟😇 وشكلين مابحكي😎 pic.twitter.com/K7fNS5zoLF
— TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 19, 2026
ومن عندي هديه حلوه أحلى فستان تجي فيه الحفله منفوش أكتر من الفساتين اللي شفتيهم بالمهرجان ومشكوك وحركات ليوم الحركات 😉🇸🇦🇸🇾
— Assala (@AssalaOfficial) January 19, 2026
