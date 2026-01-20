تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

بفيديو طريف… تركي آل الشيخ وأصالة يتفاعلان مع طفلة سورية

Lebanon 24
20-01-2026 | 12:36
بفيديو طريف… تركي آل الشيخ وأصالة يتفاعلان مع طفلة سورية
بفيديو طريف… تركي آل الشيخ وأصالة يتفاعلان مع طفلة سورية photos 0
تفاعل رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، مع مقطع فيديو لطفلة سورية عبّرت بعفوية عن عتبها لعدم توجيه دعوة لها لحضور حفل Joy Awards 2026، على غرار النجوم والمشاهير الذين شاركوا في تلك الأمسية الاستثنائية.



وفي لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً، وجّه رئيس هيئة الترفيه دعوة للطفلة لحضور حفل الفنانة أصالة ضمن فعاليات موسم الرياض، قائلاً: حقك علينا وما نرضى زعلك وموسم الرياض عازمك على حفلة الفنانة الكبيرة أصالة شو رأيك؟ وشكلين ما بحكي.



لم يقتصر التفاعل على المستشار تركي آل الشيخ، بل تفاعلت النجمة السورية أصالة أيضاً مع الفيديو، ووعدت الطفلة بهدية عبارة عن فستان جميل يتفوق على إطلالات النجمات في الحفل، وقالت: ومن عندي هدية حلوة، أحلى فستان تجي فيه الحفلة منفوش أكثر من الفساتين اللي شفتيهم بالمهرجان ومشكوك وحركات ليوم الحركات. 


