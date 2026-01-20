بفيديو طريف… تركي آل الشيخ وأصالة يتفاعلان مع طفلة سورية

حقك علينا😎😂❤️🇸🇾 وما نرضى زعلك وموسم عازمك على حفلة الفنانه الكبيره اصاله شو رأيك؟😇 وشكلين مابحكي😎 pic.twitter.com/K7fNS5zoLF — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 19, 2026

ومن عندي هديه حلوه أحلى فستان تجي فيه الحفله منفوش أكتر من الفساتين اللي شفتيهم بالمهرجان ومشكوك وحركات ليوم الحركات 😉🇸🇦🇸🇾 — Assala (@AssalaOfficial) January 19, 2026

وفي لفتة لاقت تفاعلاً واسعاً، وجّه رئيس هيئة الترفيه دعوة للطفلة لحضور حفل الفنانة ضمن فعاليات ، قائلاً: حقك علينا وما نرضى زعلك وموسم الرياض عازمك على حفلة الفنانة الكبيرة أصالة شو رأيك؟ وشكلين ما بحكي.لم يقتصر التفاعل على المستشار تركي آل الشيخ، بل تفاعلت النجمة أصالة أيضاً مع الفيديو، ووعدت الطفلة بهدية عبارة عن فستان جميل يتفوق على إطلالات النجمات في الحفل، وقالت: ومن عندي هدية حلوة، أحلى فستان تجي فيه الحفلة منفوش أكثر من الفساتين اللي شفتيهم بالمهرجان ومشكوك وحركات ليوم الحركات.