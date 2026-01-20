مهرجان البستان 2026.. 16 ليلة موسيقية تحت شعار "العائلة والأصدقاء"

يعود مهرجان البستان في دورته الثانية والثلاثين، مؤكّدًا مكانته كأحد أبرز المعالم الثقافية في . ويحمل شعار هذا العام «العائلة والأصدقاء»، احتفاءً بالموسيقى كلغة مشتركة، تغذّيها الذاكرة المشتركة، والتبادل الفني، والروابط الإنسانية التي توحّد الموسيقيين عبر الأجيال والثقافات والحدود.تفتتح دورة 2026 بحفل استثنائي للموسيقار اللبناني الأسطوري مرسيل ، يشاركه فيه أفراد من عائلته: ابنه رامي، وابن شقيقه ساري، إلى جانب ضيفَي الشرف شربل وابنه . ويضع هذا الحفل الافتتاحي النبرة العامة لشعار «العائلة والأصدقاء»، مقدّمًا لقاءً موسيقيًا مؤثّرًا متجذّرًا في الحكايات المشتركة والتعاون الإبداعي عبر الأجيال.ويُختتم المهرجان بصوت جاهدة وهبي الآسر، مردّدًا كلمات كبار الشعراء، في خاتمة وجدانية وعميقة التعبير لهذه .وعلى امتداد المهرجان، يتصدّر فنانون عالميون خشبة المسرح، من بينهم الباص-باريتون الشهير السير براين تيرفل، بحضوره الطاغي وأدائه الأوبرالي اللافت، إلى جانب عودة عازف الكمان رينو كابوسون، في عروض تتّسم بالعمق الموسيقي والتعاون الراقي.وتحتل موسيقى الحجرة موقعًا محوريًا في هذه الدورة، ولا سيما مع مشاركة ثلاثي مورو، الذي تعكس خلفيته العائلية المشتركة وحواره الموسيقي روح شعار المهرجان. كما يتضمّن البرنامج مشاركة عازف التشيللو فيكتور جوليان-لافيريير إلى جانب شقيقته، عازفة الكمان أليس جوليان-لافيريير، إضافة إلى ثنائي جينيوشاس المؤلّف من عازفَي البيانو لوكاس جينيوشاس وزوجته آنا جينيوشيني. وتظهر الأخوية، والفرق العائلية، والشراكات الموسيقية الطويلة الأمد في مختلف فقرات البرنامج، مبرزةً الحميمية والتفاهم اللذين ينشآن حين تتشكّل الموسيقى في إطار علاقات إنسانية قريبة.ويظل الريبرتوار السيمفوني والغنائي حجر الأساس في المهرجان، مع أعمال كبرى من التراث الكلاسيكي إلى جانب روائع كورالية وأوركسترالية. وتستقبل هذه الدورة بشكل خاص أوركسترا يريفان للشباب، التي تشارك على مسارح كبرى، بينها كونتسرتهاوس . وتؤكّد مشاركتها أهمية الإرشاد الفني، ونقل الخبرات، والاستمرارية — وهي قيم لطالما شكّلت هوية مهرجان البستان.