بعد 12 عامًا.. تامر حسني يعود إلى الدراما

أعلن الفنان المصري عن عودته المرتقبة إلى الدراما التلفزيونية بعد غياب استمر اثني عشر عامًا، مُشيرًا إلى أنه يعمل حاليًا على تحضير مسلسل جديد إلى جانب مشاريع سينمائية أخرى قيد الإعداد، في خطوة يترقبها جمهوره بفارغ الصبر.

وجاء هذا التصريح خلال أقيم على هامش الحفل الغنائي الذي أحياه مؤخرًا في الشارقة – ، حيث كشف تامر حسني عن وجود فيلم في مرحلة الكتابة ومسلسل يتم التحضير له حاليًا، معربًا عن أمله في أن تلقى هذه الأعمال إعجاب الجمهور والمتابعين.

وتُعد هذه العودة الأولى لتامر حسني إلى الشاشة الصغيرة منذ مشاركته في مسلسل «فرق توقيت» عام 2014، إلى جانب الفنان وعدد من نجوم الدراما.