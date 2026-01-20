ليلة استثنائية في موسم الرياض مع A Night of Honour & Heroes

شهد مسرح بكر الشدي في موسم ، أمسية موسيقية استثنائية حملت عنوان "A Night of Honour & Heroes"، قدّمت تجربة فنية متكاملة لعشّاق الموسيقى العالمية، تجمع بين الأداء الحي والمشاهد البصرية المبهرة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل ملحوظ.

افتُتح الحفل بعزف السلام الملكي السعودي، في لحظة رسمية مهيبة حضرها السفير لدى ستيفن هيتشن، والأستاذ أحمد عرفة، التنفيذي للهيئة العامة للترفيه لقطاع التسويق والتواصل.

توالت فقرات الأمسية مع فرقة The Bands of His Majesty’s Royal Marines التي قدّمت أداءً موسيقيًا حيًا يجمع بين التوزيع الأوركسترالي المتقن والعروض البصرية المصممة بعناية، في تجربة فنية تلامس المشاعر وتجسد الموسيقى كقيمة إنسانية جامعة.

وقدّم الحفل توليفة موسيقية ثرية تنقّلت بين أعمال عالمية شهيرة ومقطوعات أيقونية، شملت الأعمال السينمائية والمارشات السيمفونية، مع تسلسل درامي متدرّج بين لحظات التأمل والقوة والحماسة، ضمن إخراج فني متقن حافظ على إيقاع الأمسية من البداية حتى النهاية.

ضم البرنامج باقة واسعة من المعزوفات، شملت أعمالًا أيقونية مثل Star Wars – Main Theme وTop Gun – Opening Theme، بالإضافة إلى مقطوعات كلاسيكية مثل Hall of the Mountain King، وأعمال عاطفية معاصرة مثل Home Away From Home وAgainst All Odds. كما تضمن أعمالًا ثقافية وشعبية مثل Grendizer وChai Mai، واستعراضات موسيقية تكريمية مثل Maiden Legacy لأعمال فرقة Iron Maiden، مرورًا بمقطوعات ملحمية مثل Rocky، وأعمال جماهيرية ضمن Abba Gold، وختامًا بعروض حيوية شملت At Last وSymphonic Marches وRat Pack وProdigy Medley، لتقدّم الفرقة رحلة موسيقية متكاملة تعكس عمق الإرث الفني وقوة الأداء بأسلوب عصري.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي ينظمها موسم الرياض، والتي تعكس المكانة المتقدمة للعاصمة كوجهة ترفيهية عالمية تستقطب عروضًا استثنائية تلبي تطلعات جمهورها المتنوع، لتكون ليلة "A Night of Honour & Heroes" واحدة من أبرز اللحظات الفنية في الموسم.