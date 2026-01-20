تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

ليلة استثنائية في موسم الرياض مع A Night of Honour & Heroes

Lebanon 24
20-01-2026 | 14:30
A-
A+
ليلة استثنائية في موسم الرياض مع A Night of Honour & Heroes
ليلة استثنائية في موسم الرياض مع A Night of Honour & Heroes photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

شهد مسرح بكر الشدي في موسم الرياض، أمسية موسيقية استثنائية حملت عنوان "A Night of Honour & Heroes"، قدّمت تجربة فنية متكاملة لعشّاق الموسيقى العالمية، تجمع بين الأداء الحي والمشاهد البصرية المبهرة، وسط حضور جماهيري كبير وتفاعل ملحوظ.

افتُتح الحفل بعزف السلام الملكي السعودي، في لحظة رسمية مهيبة حضرها سعادة السفير البريطاني لدى المملكة ستيفن هيتشن، والأستاذ أحمد عرفة، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للترفيه لقطاع التسويق والتواصل.

توالت فقرات الأمسية مع فرقة The Bands of His Majesty’s Royal Marines التي قدّمت أداءً موسيقيًا حيًا يجمع بين التوزيع الأوركسترالي المتقن والعروض البصرية المصممة بعناية، في تجربة فنية تلامس المشاعر وتجسد الموسيقى كقيمة إنسانية جامعة.

وقدّم الحفل توليفة موسيقية ثرية تنقّلت بين أعمال عالمية شهيرة ومقطوعات أيقونية، شملت الأعمال السينمائية والمارشات السيمفونية، مع تسلسل درامي متدرّج بين لحظات التأمل والقوة والحماسة، ضمن إخراج فني متقن حافظ على إيقاع الأمسية من البداية حتى النهاية.

ضم البرنامج باقة واسعة من المعزوفات، شملت أعمالًا أيقونية مثل Star Wars – Main Theme وTop Gun – Opening Theme، بالإضافة إلى مقطوعات كلاسيكية مثل Hall of the Mountain King، وأعمال عاطفية معاصرة مثل Home Away From Home وAgainst All Odds. كما تضمن العرض أعمالًا ثقافية وشعبية مثل Grendizer وChai Mai، واستعراضات موسيقية تكريمية مثل Maiden Legacy لأعمال فرقة Iron Maiden، مرورًا بمقطوعات ملحمية مثل Rocky، وأعمال جماهيرية ضمن Abba Gold، وختامًا بعروض حيوية شملت At Last وSymphonic Marches وRat Pack وProdigy Medley، لتقدّم الفرقة رحلة موسيقية متكاملة تعكس عمق الإرث الفني وقوة الأداء بأسلوب عصري.

وتأتي هذه الأمسية ضمن سلسلة الفعاليات العالمية التي ينظمها موسم الرياض، والتي تعكس المكانة المتقدمة للعاصمة كوجهة ترفيهية عالمية تستقطب عروضًا استثنائية تلبي تطلعات جمهورها المتنوع، لتكون ليلة "A Night of Honour & Heroes" واحدة من أبرز اللحظات الفنية في الموسم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
ليلة "Joy Awards 2026".. من حصد الجوائز في موسم الرياض؟ (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع منسى في الاوضاع الامنية ونجاح الاجراءات لحفظ الامن ليلة رأس السنة
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الحج والعمرة تبحث مع السفير السعودي ترتيبات موسم 2026
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24
متى نخبر الأطفال بالحقيقة عن سانتا؟ الجدل يعود مع موسم الأعياد
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 09:48:00 Lebanon 24 Lebanon 24

نائب الرئيس

البريطاني

المملكة

السعود

الرياض

سعادة

سعودي

العرض

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:53 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:12 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:36 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:50 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:25 | 2026-01-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:06 | 2026-01-21
Lebanon24
01:22 | 2026-01-21
Lebanon24
23:00 | 2026-01-20
Lebanon24
16:45 | 2026-01-20
Lebanon24
16:14 | 2026-01-20
Lebanon24
15:00 | 2026-01-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24