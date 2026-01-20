بعد شهور من التكهنات… بروكلين بيكهام يكشف خفايا خلافه مع عائلته

بعد أشهر من التكهنات حول توتر العلاقة بين بروكلين بيكهام وزوجته نيكولا بيلتز بيكهام من جهة، ووالديه ديفيد وفيكتوريا بيكهام من جهة أخرى، نشر بروكلين رسالة طويلة وصادمة عبر إنستغرام، كشف فيها عن ما وصفه بمحاولات مستمرة من عائلته للتدخل في حياته الزوجية باسم الحفاظ على الصورة العامة والاهتمام الإعلامي.

وقال بروكلين في سلسة ستوريز: إن صمته لم يكن ضعفاً، بل كان محاولة لحماية خصوصيته، لكنه شعر بأنه مضطر للرد على ما اعتبره “أكاذيب” تداولتها . وأكد أنه لا يسعى لمصالحة عائلية، ولا يخضع لسيطرة أحد، وأن هدفه فقط الدفاع عن نفسه ومصالحه وحياته الشخصية.

وكشف بروكلين أن التوتر بدأ ما قبل الزفاف، مشيرًا إلى أن والدته ألغت في اللحظات الأخيرة تصميم فستان زفاف نيكولا، وأنه تعرض لضغوط لتنازل عن حقوق استخدام اسمه قبل الزواج، وهو ما رفضه، ما أدى إلى تغيّر تعامل العائلة معه جذرياً.

وأشار أيضًا إلى تصريحات مسيئة سمعها من أفراد العائلة في الليلة السابقة لحفل الزفاف بأن نيكولا “ليست من الدم” و“ليست من العائلة”، مؤكدًا أن دفاعه عن نفسه قوبل بهجمات مستمرة، بما في ذلك من إخوته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يقطعوا التواصل معه خلال الصيف الماضي.

وتطرق بروكلين إلى حادثة مؤلمة خلال حفل الزفاف نفسه، حيث تم تحويل رقصته الأولى مع نيكولا إلى موقف محرج أمام 500 مدعو، بعد تدخل مارك أنطوني ووالدته، مما دفعهما لاحقاً إلى التخطيط لتجديد مراسم الزفاف لإنشاء ذكريات خاصة بعيداً عن الإحراج.

كما أشار إلى محاولات متكررة لإظهار زوجته بعدم الاحترام، بما في ذلك الدعوة إلى نساء من ماضيه لمحيط حياتهما بشكل متعمد، إضافة إلى رفض العائلة مقابلتهما بالكامل خلال زياراتهما إلى ولوس أنجلوس، ما اعتبره بروكلين “صفعات مؤلمة”.

وأعرب بروكلين عن استياءه من وضع “Brand Beckham” فوق الروابط العائلية، حيث أصبحت الصورة العامة وعدد المنشورات أهم من الحب والدعم الأسري، مؤكداً أن المبادرات الإنسانية التي اقترحتها نيكولا لم تلقَ الدعم المطلوب من والدته.

واختتم بروكلين رسالته بالتأكيد على أنه لم يعد مُسيّراً، وأنه من القلق والمعاناة، شعر لأول مرة بالسلام والطمأنينة بعد ابتعاده عن سيطرة والديه، موضحًا: “كل ما نريده هو حياة هادئة، بعيدة عن الصحافة والتلاعب، مليئة بالخصوصية والسعادة لنا ولعائلتنا المستقبلية”.