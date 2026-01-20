رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة "سبع سعادات"

أطلقت الفنانة أغنية جديدة تحمل اسم "سبع سعادات" عبر قناتها على " " ومنصات الاستماع كافة، لاقت إعجاب جمهورها فور صدورها، في إطار نشاطها الفني المتواصل.

روّجت رحمة لأغنيتها الجديدة "سبع سعادات"، بمشاركة مقطع منها عبر حسابها على منصة "إكس"، ودعت الجمهور للاستماع إليها.

والأغنية من كلمات فقار ، ومن ألحان قبس يوسف، أما التوزيع الموسيقي، والمكس، والماستر، فقام به .

ولاقت أغنية رحمة رياض الجديدة استحسان جمهورها الذي علّق بالقول: "تجنن الأغنية رحمة ألف مبارك"، " "، و"حبيت".