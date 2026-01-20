رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة "سبع سعادات"

أطلقت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنية جديدة تحمل اسم "سبع سعادات" عبر قناتها على "يوتيوب" ومنصات الاستماع كافة، لاقت إعجاب جمهورها فور صدورها، في إطار نشاطها الفني المتواصل.
روّجت رحمة رياض لأغنيتها الجديدة "سبع سعادات"، بمشاركة مقطع منها عبر حسابها على منصة "إكس"، ودعت الجمهور للاستماع إليها.
والأغنية من كلمات فقار الماجد، ومن ألحان قبس يوسف، أما التوزيع الموسيقي، والمكس، والماستر، فقام به عمر صباغ.
ولاقت أغنية رحمة رياض الجديدة استحسان جمهورها الذي علّق بالقول: "تجنن الأغنية رحمة ألف مبارك"، "كل الحب"، و"حبيت".
#سبع_سعادات OUT NOW 🌸🎶
https://t.co/CwVhTHuQWy#رحمة_رياض | #RahmaRiad pic.twitter.com/cJNiTz3kDS
— رحمة رياض | rahma riad (@RahmaRiad) January 20, 2026
