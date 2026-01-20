تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
فنون ومشاهير

رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة "سبع سعادات"

Lebanon 24
20-01-2026 | 16:45
رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة سبع سعادات
رحمة رياض تطلق أغنيتها الجديدة سبع سعادات photos 0
أطلقت الفنانة العراقية رحمة رياض أغنية جديدة تحمل اسم "سبع سعادات" عبر قناتها على "يوتيوب" ومنصات الاستماع كافة، لاقت إعجاب جمهورها فور صدورها، في إطار نشاطها الفني المتواصل.

روّجت رحمة رياض لأغنيتها الجديدة "سبع سعادات"، بمشاركة مقطع منها عبر حسابها على منصة "إكس"، ودعت الجمهور للاستماع إليها.

والأغنية من كلمات فقار الماجد، ومن ألحان قبس يوسف، أما التوزيع الموسيقي، والمكس، والماستر، فقام به عمر صباغ.

ولاقت أغنية رحمة رياض الجديدة استحسان جمهورها الذي علّق بالقول: "تجنن الأغنية رحمة ألف مبارك"، "كل الحب"، و"حبيت".

 
 
rahma riad

العراقية

عمر صباغ

العراقي

كل الحب

العراق

الماجد

