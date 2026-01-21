فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)

كشفت الفنانة القديرة جورجيت الكثير من الاسرار عن حياتها المهنية والشخصية وذلك خلال مشاركتها أمس مع الاعلامي نيشان في برنامج neshan x الذي يعرض على شاشة الجديد.وتحدثت جورجيت عن حلمها وهي صغيرة بأن تصبح راهبة، كما استذكرت اول لقاء جمعها بالسيدة .وبكت جورجيت على الهواء، كاشفة عن فقدانها النظر في احدى عينيها قائلة: "من ورا البكي على زياد " .اما عن تعاونها مع الراحل زياد الرحباني في مسرحية "سهرية"، فقالت "حبيب قلبي وانسان بطير العقل ".واختارت جورجيت الممثلة تمثيليا، وعن الفنانة قالت: "بحب صوتها كتير".كما كشفت عن تفاصيل جديدة عن علاقة الحب التي جمعتها بالفنان الراحل ملحم ، متحدثة عن آخر زيارة قام بها الى منزلها قبل وفاته .وهاجمت زواجه من مي حريري ووجهت لها رسالة على الهواء قائلة:"حبي هالعيلة".