13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-3
o
بشري
7
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
21-01-2026
|
03:59
كشفت الفنانة القديرة جورجيت
الصايغ
الكثير من الاسرار عن حياتها المهنية والشخصية وذلك خلال مشاركتها أمس مع الاعلامي نيشان في برنامج neshan x الذي يعرض على شاشة الجديد.
وتحدثت جورجيت عن حلمها وهي صغيرة بأن تصبح راهبة، كما استذكرت اول لقاء جمعها بالسيدة
فيروز
.
وبكت جورجيت على الهواء، كاشفة عن فقدانها النظر في احدى عينيها قائلة: "من ورا البكي على زياد
الرحباني
" .
اما عن تعاونها مع الراحل زياد الرحباني في مسرحية "سهرية"، فقالت "حبيب قلبي وانسان بطير العقل ".
واختارت جورجيت الممثلة
نادين نسيب نجيم
تمثيليا، وعن الفنانة
اليسا
قالت: "بحب صوتها كتير".
كما كشفت عن تفاصيل جديدة عن علاقة الحب التي جمعتها بالفنان الراحل ملحم
بركات
، متحدثة عن آخر زيارة قام بها الى منزلها قبل وفاته .وهاجمت زواجه من مي حريري ووجهت لها رسالة على الهواء قائلة:"حبي هالعيلة".
