تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)

Lebanon 24
21-01-2026 | 03:59
A-
A+
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
كشفت الفنانة القديرة جورجيت الصايغ الكثير من الاسرار عن حياتها المهنية والشخصية وذلك خلال مشاركتها أمس مع الاعلامي نيشان في برنامج neshan x الذي يعرض على شاشة الجديد.  

وتحدثت جورجيت عن حلمها وهي صغيرة بأن تصبح راهبة، كما استذكرت اول لقاء جمعها بالسيدة فيروز.

وبكت جورجيت على الهواء، كاشفة عن فقدانها النظر في احدى عينيها قائلة: "من ورا البكي على زياد الرحباني" .

اما عن تعاونها مع الراحل زياد الرحباني في مسرحية "سهرية"، فقالت "حبيب قلبي وانسان بطير العقل ".

واختارت جورجيت الممثلة نادين نسيب نجيم تمثيليا، وعن الفنانة اليسا قالت: "بحب صوتها كتير".

كما كشفت عن تفاصيل جديدة عن علاقة الحب التي جمعتها بالفنان الراحل ملحم بركات، متحدثة عن آخر زيارة قام بها الى منزلها قبل وفاته .وهاجمت زواجه من مي حريري ووجهت لها رسالة على الهواء قائلة:"حبي هالعيلة".
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد أنباء ارتباطه بدينا الشربيني.. فنانة شهيرة تكشف عن علاقتها بكريم عبد العزيز (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
كانت قد فقدت والدها وهي على المسرح.. الموت يؤلم فنانة لبنانية بوالدتها
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
تزوجت 5 مرات.. فنانة شهيرة تكشف عن معاناتها النفسية بعد مقتل ابنتها (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24
ارتبط اسمها بماهر الأسد.. فنانة سورية شهيرة تكشف انها عاشت المُساكنة سراً (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
21/01/2026 18:41:15 Lebanon 24 Lebanon 24

نادين نسيب نجيم

الممثلة نادين

السيدة فيروز

نادين نسيب

الرحباني

الصايغ

القدير

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:33 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:13 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:12 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:29 | 2026-01-21 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:06 | 2026-01-21
Lebanon24
07:33 | 2026-01-21
Lebanon24
06:13 | 2026-01-21
Lebanon24
05:12 | 2026-01-21
Lebanon24
04:29 | 2026-01-21
Lebanon24
02:06 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24