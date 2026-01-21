تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
13
o
بيروت
10
o
طرابلس
13
o
صور
12
o
جبيل
13
o
صيدا
13
o
جونية
12
o
النبطية
2
o
زحلة
1
o
بعلبك
-3
o
بشري
7
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد الأخبار التي طالت مسلسل "المحافظة 15"... أوّل تعليق من يورغو شلهوب
Lebanon 24
21-01-2026
|
05:12
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد إعلان الصحافي
إيلي مرعب
عن إمكانيّة تأجيل مسلسل "المحافظة 15" الرمضانيّ، بسبب أحد الممثلين، خرج الممثل
يورغو شلهوب
عن صمته، وأكّد أنّ العمل الرمضانيّ مستمرّ.
وكتب
شلهوب
الذي يعلب دور البطولة مع الممثلة
كارين رزق الله
: "لم ولن يتمّ تأجيله".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أول تعليق لقائد "قسد" بعد الإنسحاب من حلب
Lebanon 24
أول تعليق لقائد "قسد" بعد الإنسحاب من حلب
21/01/2026 18:39:05
21/01/2026 18:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
Lebanon 24
الموت يُؤلم الممثل جورج شلهوب وابنه يورغو: ستبقين دائماً في قلوبنا
21/01/2026 18:39:05
21/01/2026 18:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أوّل تعليق من شيرين عبدالوهاب بعد تداول أخبار تتعلّق بها... هل ستعتزل الغناء؟
Lebanon 24
أوّل تعليق من شيرين عبدالوهاب بعد تداول أخبار تتعلّق بها... هل ستعتزل الغناء؟
21/01/2026 18:39:05
21/01/2026 18:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار مُفاجئة.. هل تنفصل بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" عن العمل قريبا؟
Lebanon 24
أخبار مُفاجئة.. هل تنفصل بطلة مسلسل "المدينة البعيدة" عن العمل قريبا؟
21/01/2026 18:39:05
21/01/2026 18:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
كارين رزق
إيلي مرعب
رزق الله
الرمضان
الصحاف
رمضان
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالصور... ميريام فارس في حوض السباحة في درجة 7 تحت الصفر!
Lebanon 24
بالصور... ميريام فارس في حوض السباحة في درجة 7 تحت الصفر!
10:06 | 2026-01-21
21/01/2026 10:06:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جُمِّدَت حساباته المصرفيّة... مُصادرة أموال فنان قدير وهذا ما كشفه إبنه
Lebanon 24
جُمِّدَت حساباته المصرفيّة... مُصادرة أموال فنان قدير وهذا ما كشفه إبنه
07:33 | 2026-01-21
21/01/2026 07:33:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت زوجته قبل عام... فنان عربيّ يخسر والدته بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة
Lebanon 24
تُوفيت زوجته قبل عام... فنان عربيّ يخسر والدته بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة
06:13 | 2026-01-21
21/01/2026 06:13:19
Lebanon 24
Lebanon 24
تغيّر شكلها بشكل كامل وأصبحت تشبه نبيلة عبيد.. شاهدوا كيف أصبحت ميادة الحناوي (فيديو)
Lebanon 24
تغيّر شكلها بشكل كامل وأصبحت تشبه نبيلة عبيد.. شاهدوا كيف أصبحت ميادة الحناوي (فيديو)
04:29 | 2026-01-21
21/01/2026 04:29:10
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
21/01/2026 03:59:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
Lebanon 24
هزّات متتالية ضربت لبنان.. فهل تُشكّل مؤشّرًا لزلزال كبير مقبل؟
04:30 | 2026-01-21
21/01/2026 04:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
Lebanon 24
برق ورعد وأمطار.. منخفض جوي جديد سيضرب لبنان والثلوج ستصل إلى هذا الارتفاع
04:21 | 2026-01-21
21/01/2026 04:21:48
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
Lebanon 24
إعلاميّة تحسم قرارها… الطلاق بات قريبا
01:30 | 2026-01-21
21/01/2026 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
Lebanon 24
بالصورة... ختم سوبرماركت بالشمع الأحمر
05:51 | 2026-01-21
21/01/2026 05:51:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
Lebanon 24
مساعي كليرفيلد تنجح: هيكل إلى واشنطن وحصرية السلاح حسمت
03:00 | 2026-01-21
21/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:06 | 2026-01-21
بالصور... ميريام فارس في حوض السباحة في درجة 7 تحت الصفر!
07:33 | 2026-01-21
جُمِّدَت حساباته المصرفيّة... مُصادرة أموال فنان قدير وهذا ما كشفه إبنه
06:13 | 2026-01-21
تُوفيت زوجته قبل عام... فنان عربيّ يخسر والدته بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة
04:29 | 2026-01-21
تغيّر شكلها بشكل كامل وأصبحت تشبه نبيلة عبيد.. شاهدوا كيف أصبحت ميادة الحناوي (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
02:06 | 2026-01-21
بعد انتشار فيديوهات خادشة نُسبت لها.. هيفا وهبي تُدلي بأقوالها
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
21/01/2026 18:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
21/01/2026 18:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
21/01/2026 18:39:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24