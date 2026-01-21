​تُوفيت زوجته قبل عام... فنان عربيّ يخسر والدته بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة

أعلن الفنان عن وفاة والدته، بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة، في الأيّام الأخيرة.

ونعى والدته عبر " "، وأشار إلى أنّ صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر من آل بهجت في مدينة لاند، على أن يتمّ الدفن في مقابر العائلة في طريق الواحات.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الشافعي خسر زوجته قبل عام.