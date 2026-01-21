تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
تُوفيت زوجته قبل عام... فنان عربيّ يخسر والدته بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة
Lebanon 24
21-01-2026
|
06:13
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنان
نضال الشافعي
عن وفاة والدته، بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة، في الأيّام الأخيرة.
ونعى
الشافعي
والدته عبر "
فيسبوك
"، وأشار إلى أنّ صلاة الجنازة ستُقام عقب صلاة الظهر من
مسجد
آل بهجت في مدينة
دريم
لاند، على أن يتمّ الدفن في مقابر العائلة في طريق الواحات.
وتجدر الإشارة إلى أنّ الشافعي خسر زوجته قبل عام.
نضال الشافعي
الشافعي
فيسبوك
دريم
مسجد
سبوك
تابع
