جُمِّدَت حساباته المصرفيّة... مُصادرة أموال فنان قدير وهذا ما كشفه إبنه

كشف الموسيقار أحمد ، نجل الفنان أبو زهرة، أن قامت بتجميد الحسابات المصرفية الخاصة بوالده.



وأوضح أنه تم تجميد معاشه التقاعدي الذي يُعدّ مصدره الوحيد للحياة، وذلك لسداد مستحقات ضريبية متنازع عليها.



وأوضح نجل الفنان أن والده يعاني من ظروف صحية حرجة تمنعه من العمل منذ سنوات، وأن الأموال التي تم الحجز عليها كانت المصدر الوحيد لتغطية تكاليف الرعاية الطبية والتمريض المنزلي، وشراء الأدوية والمستلزمات العلاجية اليومية، ونفقات المعيشة الأساسية. (روسيا اليوم)

