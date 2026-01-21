تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بقيمة 2.5 مليون دولار.. أديل تمنح حسومات مالية لمنسق أزيائها على عقار
Lebanon 24
21-01-2026
|
13:48
منحت النجمة العالمية
أديل
منسق أزيائها الشهير
جيمي
مزراحي حسومات مالية بقيمة 2.5 مليون دولار على أحد عقاراتها في بيفرلي هيلز، في خطوة تعكس تقديرها وامتنانها لمن ساعدوها خلال مسيرتها الفنية.
العقار، الذي اشترته أديل عام 2021 من صديقتها
نيكول ريتشي
مقابل 10 ملايين دولار، كان يُستخدم كبيت ضيافة لمقرها
الرئيسي
المجاور.
وجاء قرار البيع بعد انطلاق مشروع أديل الجديد الضخم بتكلفة 45 مليون جنيه إسترليني، ما دفعها لتقليص محفظتها العقارية.
ويضم المنزل الفخم، وفق القائمة الرسمية، 4 غرف نوم و3 حمامات، فيما يواصل جيمي مزراحي التعاون مع نجمات عالميات مثل
كاتي بيري
وأريانا
غراندي
.
