فنون ومشاهير
الحجز على معاش فنان شهير وتوقيف حسابه المصرفي.. ونجله يستغيث (صورة)
Lebanon 24
22-01-2026
|
04:16
photos
أعلن نجل الفنان المصري الكبير
عبدالرحمن
أبو زهرة، الدكتور
أحمد أبو
زهرة ، عن الحجز على معاش والده ووقف حسابه المصرفي، ما أثار حالة واسعة من الغضب والجدل على
مواقع التواصل الاجتماعي
.
وأشار نجل الفنان الكبير إلى أن
مصلحة الضرائب
قامت بالحجز على معاش والده ووقف حسابه المصرفي للمرة الثانية، موضحًا أن الحساب لا يحتوي سوى على قيمة المعاش الشهري، الذي لا يكفي حتى لتغطية ربع تكلفة الأدوية التي يحتاجها والده بشكل منتظم.
وكتب أبو زهرة منشورًا عبر
فيسبوك
تساءل فيه: "هل لم تجد
مؤسسات الدولة
سوى
عبد الرحمن
أبو زهرة بدلًا من تكريمه، ليواجه كل فترة موقفًا مهينًا؟"، مؤكدًا أن والده لم يطلب يومًا مساعدة من أي جهة، وكل ما يتمناه في هذه المرحلة من حياته هو العيش في هدوء وسلام نفسي بعيدًا عن الضغوط.
وأكد أن والده لم يتأخر طوال حياته عن سداد أي مستحقات ضريبية، معتبرًا أن أي ادعاءات بعكس ذلك تمثل ظلمًا واضحًا لفنان كرّس عمره لخدمة الفن والثقافة
المصرية
، وأسهم في إثراء الساحة الفنية بأعمال خالدة لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.
وأضاف أن قرار الحجز كان صادمًا للأسرة، خاصة أن الفنان الكبير لا يمتلك أي ثروات أو أرصدة ضخمة، وأن مصدر دخله الأساسي يقتصر على المعاش فقط، معتبرًا أن ما حدث يتنافى مع أبسط معاني التقدير والإنسانية، كاشفاً أن
وزير المالية
تواصل معه ووعده بحل الأزمة في أقرب وقت.
