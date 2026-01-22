تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

الحجز على معاش فنان شهير وتوقيف حسابه المصرفي.. ونجله يستغيث (صورة)

Lebanon 24
22-01-2026 | 04:16
A-
A+
الحجز على معاش فنان شهير وتوقيف حسابه المصرفي.. ونجله يستغيث (صورة)
الحجز على معاش فنان شهير وتوقيف حسابه المصرفي.. ونجله يستغيث (صورة) photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أعلن نجل الفنان المصري الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، الدكتور أحمد أبو زهرة ، عن الحجز على معاش والده ووقف حسابه المصرفي، ما أثار حالة واسعة من الغضب والجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
 
 
 
 
 
 
 
وأشار نجل الفنان الكبير إلى أن مصلحة الضرائب قامت بالحجز على معاش والده ووقف حسابه المصرفي للمرة الثانية، موضحًا أن الحساب لا يحتوي سوى على قيمة المعاش الشهري، الذي لا يكفي حتى لتغطية ربع تكلفة الأدوية التي يحتاجها والده بشكل منتظم.

وكتب أبو زهرة منشورًا عبر فيسبوك تساءل فيه: "هل لم تجد مؤسسات الدولة سوى عبد الرحمن أبو زهرة بدلًا من تكريمه، ليواجه كل فترة موقفًا مهينًا؟"، مؤكدًا أن والده لم يطلب يومًا مساعدة من أي جهة، وكل ما يتمناه في هذه المرحلة من حياته هو العيش في هدوء وسلام نفسي بعيدًا عن الضغوط.

وأكد أن والده لم يتأخر طوال حياته عن سداد أي مستحقات ضريبية، معتبرًا أن أي ادعاءات بعكس ذلك تمثل ظلمًا واضحًا لفنان كرّس عمره لخدمة الفن والثقافة المصرية، وأسهم في إثراء الساحة الفنية بأعمال خالدة لا تزال حاضرة في وجدان الجمهور.

وأضاف أن قرار الحجز كان صادمًا للأسرة، خاصة أن الفنان الكبير لا يمتلك أي ثروات أو أرصدة ضخمة، وأن مصدر دخله الأساسي يقتصر على المعاش فقط، معتبرًا أن ما حدث يتنافى مع أبسط معاني التقدير والإنسانية، كاشفاً أن وزير المالية تواصل معه ووعده بحل الأزمة في أقرب وقت.



Advertisement
مواضيع ذات صلة
فنانة شهيرة تُلزم طليقها بدفع نفقات أجرة عاملة منزلية لنجليها (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
فنانة شهيرة توقف تصوير مسلسلها الرمضاني.. إليكم السبب
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
عمرها 86 عاماً.. فنان يتهم أحد المستشفيات بالإهمال في علاج والدته ويستغيث (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24
صدمة في هوليوود.. مقتل مخرج شهير وزوجته على يد نجلهما!
lebanon 24
Lebanon24
22/01/2026 13:36:12 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

مصلحة الضرائب

مؤسسات الدولة

وزير المالية

عبد الرحمن

عبدالرحمن

أحمد أبو

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:33 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:42 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:33 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:07 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
06:33 | 2026-01-22
Lebanon24
04:42 | 2026-01-22
Lebanon24
03:33 | 2026-01-22
Lebanon24
02:59 | 2026-01-22
Lebanon24
02:07 | 2026-01-22
Lebanon24
23:35 | 2026-01-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24