تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
18
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
18
o
جبيل
16
o
صيدا
16
o
جونية
14
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
-5
o
بشري
11
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
أنباء عن نقل عادل إمام إلى المستشفى نتيجة تعرّضه لأزمة صحية مُفاجئة!؟
Lebanon 24
23-01-2026
|
01:09
A-
A+
photos
0
A+
A-
نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور
أشرف زكي
بشكل قاطع ما تردد على
مواقع التواصل الاجتماعي
بشأن نقل الفنان الكبير
عادل إمام
إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.
وأكد زكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وقال: "الزعيم بخير، ويعيش حياته بشكل طبيعي ويقضي وقته مع أحفاده".
وشدد على ضرورة تحري الدقة قبل تداول
أخبار
تمس الحالة الصحية للفنانين، خاصة الرموز الكبيرة التي تحظى بمحبة جماهيرية واسعة.
وجاءت هذه الشائعة لتعيد إلى الواجهة الاهتمام المتجدد بالحالة الصحية لـ"الزعيم"، في ظل ابتعاده عن الساحة الفنية والإعلامية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يفتح الباب من وقت لآخر أمام أخبار غير دقيقة يتم تداولها عبر منصات التواصل.
وكان الظهور العلني الأخير للفنان عادل إمام في
تموز
الماضي حين انتشرت صورة عائلية له من حفل زفاف حفيده
عادل رامي إمام
.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
23/01/2026 09:45:20
23/01/2026 09:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحيّة مفاجئة... فنان عربيّ يُلغي حفله ويُنقل إلى المستشفى
Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحيّة مفاجئة... فنان عربيّ يُلغي حفله ويُنقل إلى المستشفى
23/01/2026 09:45:20
23/01/2026 09:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام
Lebanon 24
بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام
23/01/2026 09:45:20
23/01/2026 09:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت زوجته قبل عام... فنان عربيّ يخسر والدته بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة
Lebanon 24
تُوفيت زوجته قبل عام... فنان عربيّ يخسر والدته بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة
23/01/2026 09:45:20
23/01/2026 09:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مواقع التواصل الاجتماعي
عادل رامي إمام
عادل رامي
رامي إمام
عادل إمام
أشرف زكي
أخبار
بيرة
قد يعجبك أيضاً
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
Lebanon 24
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
23:00 | 2026-01-22
22/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف خضع لجراحة دقيقة في الرأس... ماذا كُشِفَ عن وضعه الصحيّ؟
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف خضع لجراحة دقيقة في الرأس... ماذا كُشِفَ عن وضعه الصحيّ؟
16:00 | 2026-01-22
22/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قرار مُفاجىء... فنان شهير يُعلن إعتزاله الغناء بعد وفاة والدته (صورة)
Lebanon 24
قرار مُفاجىء... فنان شهير يُعلن إعتزاله الغناء بعد وفاة والدته (صورة)
15:00 | 2026-01-22
22/01/2026 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
Lebanon 24
صعد إلى سطح منزله ليشاهد القصف الإسرائيلي على جرجوع وكفور.. فتوفي بطريقة مروعة!
04:49 | 2026-01-22
22/01/2026 04:49:21
Lebanon 24
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
Lebanon 24
صوت سُمع في بيروت.. هذا مصدره
07:40 | 2026-01-22
22/01/2026 07:40:32
Lebanon 24
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
Lebanon 24
فضيحة في الوسط الفني.. فنان يتسبب بإصابات وكدمات لزوجته والأخيرة تدعي عليه (صور)
02:59 | 2026-01-22
22/01/2026 02:59:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
Lebanon 24
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:29 | 2026-01-22
22/01/2026 02:29:57
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
Lebanon 24
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
14:00 | 2026-01-22
22/01/2026 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
23:00 | 2026-01-22
"كنت وكأني ما كنت"... عمّة الفنانة داليدا خليل: لهذا السبب غادرت حفل عرسها باكراً
16:00 | 2026-01-22
فنان عربيّ معروف خضع لجراحة دقيقة في الرأس... ماذا كُشِفَ عن وضعه الصحيّ؟
15:00 | 2026-01-22
قرار مُفاجىء... فنان شهير يُعلن إعتزاله الغناء بعد وفاة والدته (صورة)
14:29 | 2026-01-22
تُوفي في الغربة... فنان عربيّ في ذمة الله
14:00 | 2026-01-22
سقط من الطابق الخامس... وفاة فنان شاب بشكلٍ غامض (صورة)
13:30 | 2026-01-22
"متل ما الله بريد"... هذا ما قاله الفنان جوزيف عطيّة عن علاقته بملكة جمال لبنان بيرلا حرب
فيديو
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
23/01/2026 09:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
23/01/2026 09:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
Lebanon 24
بث مباشر.. مقابلة الرئيس نجيب ميقاتي عبر محطة "الجديد" ضمن برنامج "هيدا أنا"
14:42 | 2026-01-16
23/01/2026 09:45:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24