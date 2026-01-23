تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

أنباء عن نقل عادل إمام إلى المستشفى نتيجة تعرّضه لأزمة صحية مُفاجئة!؟

Lebanon 24
23-01-2026 | 01:09
A-
A+
أنباء عن نقل عادل إمام إلى المستشفى نتيجة تعرّضه لأزمة صحية مُفاجئة!؟
أنباء عن نقل عادل إمام إلى المستشفى نتيجة تعرّضه لأزمة صحية مُفاجئة!؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نفى نقيب المهن التمثيلية في مصر الدكتور أشرف زكي بشكل قاطع ما تردد على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن نقل الفنان الكبير عادل إمام إلى أحد المستشفيات إثر تعرضه لأزمة صحية مفاجئة.

وأكد زكي في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أن كل ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وقال: "الزعيم بخير، ويعيش حياته بشكل طبيعي ويقضي وقته مع أحفاده".

وشدد على ضرورة تحري الدقة قبل تداول أخبار تمس الحالة الصحية للفنانين، خاصة الرموز الكبيرة التي تحظى بمحبة جماهيرية واسعة.

وجاءت هذه الشائعة لتعيد إلى الواجهة الاهتمام المتجدد بالحالة الصحية لـ"الزعيم"، في ظل ابتعاده عن الساحة الفنية والإعلامية خلال السنوات الأخيرة، وهو ما يفتح الباب من وقت لآخر أمام أخبار غير دقيقة يتم تداولها عبر منصات التواصل.

وكان الظهور العلني الأخير للفنان عادل إمام في تموز الماضي حين انتشرت صورة عائلية له من حفل زفاف حفيده عادل رامي إمام
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
تعرّض لأزمة صحية مفاجئة.. وفاة ممثل سوري قدير
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لأزمة صحيّة مفاجئة... فنان عربيّ يُلغي حفله ويُنقل إلى المستشفى
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد أزمة صحية طارئة.. وفاة شقيقة عادل إمام
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24
​تُوفيت زوجته قبل عام... فنان عربيّ يخسر والدته بعد تعرّضها لأزمة صحيّة مفاجئة
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 09:45:20 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

عادل رامي إمام

عادل رامي

رامي إمام

عادل إمام

أشرف زكي

أخبار

بيرة

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:29 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-22
Lebanon24
16:00 | 2026-01-22
Lebanon24
15:00 | 2026-01-22
Lebanon24
14:29 | 2026-01-22
Lebanon24
14:00 | 2026-01-22
Lebanon24
13:30 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24