بعد انتشار فيديو لها من المستشفى.. هذا ما ستقوم به شيرين عبد الوهاب

أكد محامي الفنانة المستشار اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الصفحات على ، وذلك بعد نشر صور مسيئة لموكلته ظهرت فيها بشكل غير لائق، وهو الأمر الذي أزعجها بشكل كبير، وبناءً عليه كلفته باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكي هذه الصفحات، للحد من الإساءة لها.



وأضاف قنطوش في بيان له: " تمر بأزمة صعبة، وازداد الأمر عندما رأت صورًا مُخلة لها تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك عزمت الفنانة على عدم تخطي الأمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالكي هذه الصفحات، لأن الأمر أصبح يمس سمعتها، وظهورها بهذا الشكل أزعج أسرتها بالكامل، لذلك لن تتراجع الفنانة عن محاسبة هؤلاء المسيئين لها".



وكان انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر أثار القلق على حالة شيرين حيث أكد مروّجوه أنه مسرّب من داخل المستشفى.



