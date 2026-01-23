تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

بعد انتشار فيديو لها من المستشفى.. هذا ما ستقوم به شيرين عبد الوهاب

Lebanon 24
23-01-2026 | 02:44
A-
A+
بعد انتشار فيديو لها من المستشفى.. هذا ما ستقوم به شيرين عبد الوهاب
بعد انتشار فيديو لها من المستشفى.. هذا ما ستقوم به شيرين عبد الوهاب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
أكد محامي الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب المستشار ياسر قنطوش اتخاذ إجراءات قانونية ضد بعض الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد نشر صور مسيئة لموكلته ظهرت فيها بشكل غير لائق، وهو الأمر الذي أزعجها بشكل كبير، وبناءً عليه كلفته باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالكي هذه الصفحات، للحد من الإساءة لها.

وأضاف قنطوش في بيان له: "شيرين عبد الوهاب تمر بأزمة صعبة، وازداد الأمر عندما رأت صورًا مُخلة لها تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي، لذلك عزمت الفنانة على عدم تخطي الأمر، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مالكي هذه الصفحات، لأن الأمر أصبح يمس سمعتها، وظهورها بهذا الشكل أزعج أسرتها بالكامل، لذلك لن تتراجع الفنانة عن محاسبة هؤلاء المسيئين لها".

وكان انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصوّر أثار القلق على حالة شيرين حيث أكد مروّجوه أنه مسرّب من داخل المستشفى.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد انتشار أخبار عن إفلاسها ومنعها من رؤية ابنتيها.. توضيح من محامي شيرين عبد الوهاب هذا ما جاء فيه
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
هل تعود شيرين عبد الوهاب إلى الساحة الفنيّة من بوابة هذا المسلسل الرمضانيّ؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
ما حقيقة تجدد خلافات شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تبكي بحرقة داخل المستشفى.. فيديو لشيرين عبد الوهاب ينتشر ما حقيقته؟
lebanon 24
Lebanon24
23/01/2026 12:02:37 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

شيرين عبد الوهاب

مستشار ياسر

عبد الوهاب

ياسر قنطوش

شيرين عبد

المصرية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:09 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
23:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-01-22 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
03:43 | 2026-01-23
Lebanon24
01:09 | 2026-01-23
Lebanon24
23:00 | 2026-01-22
Lebanon24
16:00 | 2026-01-22
Lebanon24
15:00 | 2026-01-22
Lebanon24
14:29 | 2026-01-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24