عائلة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد شخص ينتحل لقب "العندليب الأبيض".. ما القصة؟

أعلنت عائلة الفنان الراحل عزمها اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق شخص يطلق على نفسه لقب "العندليب الأبيض" عبر ، مؤكدة أن ما يقوم به يُعد إساءة واضحة لاسم الفنان الراحل المعروف بـ"العندليب " وأحد أبرز الرموز الثقافية في مصر.



وأوضحت العائلة أن تصرفات هذا الشخص تمثل تعديًا غير مقبول على التاريخ الفني والشخصي لعبد .

وفي تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، قال ، نجل شقيق حافظ، إن الشخص المذكور واصل التهكم والإساءة إلى الراحل بشكل متكرر، رغم منحه أكثر من فرصة للتوقف عن هذا السلوك الذي وصفه بـ"غير اللائق وغير المشرف".

وشدد على أن الأسرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات للسخرية أو التقليل أو الإساءة إلى عبد الحليم حافظ، معتبرًا ذلك مساسًا بكرامة الفنان وتاريخه الفني.

وفي الإطار نفسه، كشف شبانة أن المستشار ، الوكيل القانوني للعائلة وورثة عبد الحليم حافظ، باشر فعليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص المعني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن قنطوش حرر محضرًا رسميًا أمام الجهات المختصة في مصر، مطالبًا بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت باسم الفنان الراحل.

وأكد شبانة في ختام حديثه أن أسرة وورثة عبد الحليم حافظ ستواصل الدفاع عن إرثه الثقافي والفني، ولن تتهاون في مواجهة أي محاولات للإساءة إلى صورة أحد أهم رموز الفن والثقافة في مصر. (آرم نيوز)