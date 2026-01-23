تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

عائلة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد شخص ينتحل لقب "العندليب الأبيض".. ما القصة؟

Lebanon 24
23-01-2026 | 23:00
A-
A+

عائلة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد شخص ينتحل لقب العندليب الأبيض.. ما القصة؟
عائلة عبد الحليم حافظ تتحرك قانونيًا ضد شخص ينتحل لقب العندليب الأبيض.. ما القصة؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-

أعلنت عائلة الفنان الراحل عبد الحليم حافظ عزمها اتخاذ إجراءات قانونية عاجلة بحق شخص يطلق على نفسه لقب "العندليب الأبيض" عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن ما يقوم به يُعد إساءة واضحة لاسم الفنان الراحل المعروف بـ"العندليب الأسمر" وأحد أبرز الرموز الثقافية في مصر.

وأوضحت العائلة أن تصرفات هذا الشخص تمثل تعديًا غير مقبول على التاريخ الفني والشخصي لعبد الحليم حافظ.

وفي تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، قال محمد شبانة، نجل شقيق عبد الحليم حافظ، إن الشخص المذكور واصل التهكم والإساءة إلى الراحل بشكل متكرر، رغم منحه أكثر من فرصة للتوقف عن هذا السلوك الذي وصفه بـ"غير اللائق وغير المشرف".

وشدد شبانة على أن الأسرة ترفض بشكل قاطع أي محاولات للسخرية أو التقليل أو الإساءة إلى عبد الحليم حافظ، معتبرًا ذلك مساسًا بكرامة الفنان وتاريخه الفني.

وفي الإطار نفسه، كشف شبانة أن المستشار ياسر قنطوش، الوكيل القانوني للعائلة وورثة عبد الحليم حافظ، باشر فعليًا اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الشخص المعني عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضح أن قنطوش حرر محضرًا رسميًا أمام الجهات المختصة في مصر، مطالبًا بتعويض مادي ومعنوي عن الأضرار التي لحقت باسم الفنان الراحل.

وأكد شبانة في ختام حديثه أن أسرة وورثة عبد الحليم حافظ ستواصل الدفاع عن إرثه الثقافي والفني، ولن تتهاون في مواجهة أي محاولات للإساءة إلى صورة أحد أهم رموز الفن والثقافة في مصر. (آرم نيوز)

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أسرة عبد الحليم حافظ تقاضي «العندليب الأبيض» بتهمة تشويه اسم الفنان الراحل
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
ورثة عبد الحليم يتحرّكون قضائياً لوقف حفل "حليم" في الكويت
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
قبيل وفاتها.. ماذا دار بين عبد الحليم حافظ وأم كلثوم في المكالمة الأخيرة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إجراءات قانونية تطال ملكة جمال مصر.. ما القصة؟
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 10:03:22 Lebanon 24 Lebanon 24

مواقع التواصل الاجتماعي

عبد الحليم حافظ

الحليم حافظ

مستشار ياسر

ياسر قنطوش

عبد الحليم

محمد شبانة

باسم ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:58 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:35 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:33 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:14 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:56 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:15 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:43 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-23 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
02:49 | 2026-01-24
Lebanon24
01:58 | 2026-01-24
Lebanon24
15:35 | 2026-01-23
Lebanon24
13:33 | 2026-01-23
Lebanon24
10:14 | 2026-01-23
Lebanon24
09:05 | 2026-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24