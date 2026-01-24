بسبب تعاطيه الممنوعات.. طرد ممثل من مسلسل تركي شهير (صورة)

Yasaklı madde testi pozitif çıkan Doğukan Güngör’ün “Kızılcık Şerbeti” dönemi bitti
🔷Bugün test sonuçları açıklanan saç ve kan örneklerinde esrar ve kokain maddesine rastlanan Doğukan Güngör “Kızılcık Şerbeti” dizisinin kadrosundan çıkarıldı.
🔷Kanalın yasaklı madde kullandığı… pic.twitter.com/NFg7NmYPx2
— birsenaltuntas (@birsenaltuntas1) January 23, 2026
