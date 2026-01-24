أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض

غيّب الموت الفنان اليمني ، أحد أبرز نجوم الشاشة اليمنيّة، عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.

ورحل مقبل بعد مسيرة حافلة ترك فيها بصمة بارزة في الدراما التلفزيونية.



وعانى لسنوات من ، قبل أن تتدهور حالته الصحية أخيراً إثر إصابته بـ"الغرغرينا" في القدم، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة تسببت بوفاته. (ارم نيوز)

