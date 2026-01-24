تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض

Lebanon 24
24-01-2026 | 05:11
أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض
أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض photos 0
غيّب الموت الفنان اليمني محمد مقبل، أحد أبرز نجوم الشاشة اليمنيّة، عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض.
 
ورحل مقبل بعد مسيرة حافلة ترك فيها بصمة بارزة في الدراما التلفزيونية.

وعانى لسنوات من مرض السكري، قبل أن تتدهور حالته الصحية أخيراً إثر إصابته بـ"الغرغرينا" في القدم، ما أدى إلى مضاعفات خطيرة تسببت بوفاته. (ارم نيوز)
 
 
"غيلان" الدراما <a class='entities-links' href='/entity/1429013001/اليمنية/ar/1?utm_term=PublicFigures-اليمنية&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-اليمنية&id=90265&catid=0&pagetype=PublicFigures' loading=اليمنية.. ما سبب وفاة الفنان محمد مقبل؟" style="width: 100%; height: 100%;" />
