تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
13
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
12
o
النبطية
6
o
زحلة
4
o
بعلبك
-3
o
بشري
9
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
فنون ومشاهير
طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب يتحدّث عن وضعها الصحيّ... ماذا كشف؟
Lebanon 24
24-01-2026
|
07:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الدكتور
نبيل عبد المقصود
الطبيب المعالج للفنانة
شيرين عبد الوهاب
، أنّ "حالتها الصحية باتت مستقرة وتشهد تحسّنًا واضحًا".
وأكّد
عبد المقصود
أنّ "
شيرين
أصبحت بخير وانتقلت حاليًا إلى مرحلة الاستشفاء في منزلها بعد متابعة طبية دقيقة".
وأوضح أنّ "استكمال العلاج يتم في أجواء من الراحة والهدوء، مع الالتزام بالتعليمات الطبية اللازمة لضمان التعافي الكامل".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
معلومات جديدة عن شيرين عبدالوهاب... نُقِلَت إلى سويسرا بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
معلومات جديدة عن شيرين عبدالوهاب... نُقِلَت إلى سويسرا بعد تدهور وضعها الصحيّ
24/01/2026 17:18:51
24/01/2026 17:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف خضع لجراحة دقيقة في الرأس... ماذا كُشِفَ عن وضعه الصحيّ؟
Lebanon 24
فنان عربيّ معروف خضع لجراحة دقيقة في الرأس... ماذا كُشِفَ عن وضعه الصحيّ؟
24/01/2026 17:18:51
24/01/2026 17:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد نقلها إلى المستشفى... ماذا كشفت الفنانة نورهان شعيب عن وضعها الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد نقلها إلى المستشفى... ماذا كشفت الفنانة نورهان شعيب عن وضعها الصحيّ؟
24/01/2026 17:18:51
24/01/2026 17:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانٌ قدير... هذا آخر خبر عن وضعه الصحيّ
Lebanon 24
فنانٌ قدير... هذا آخر خبر عن وضعه الصحيّ
24/01/2026 17:18:51
24/01/2026 17:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبد الوهاب
نبيل عبد المقصود
شيرين عبدالوهاب
عبد المقصود
عبد الوهاب
عبدالوهاب
شيرين عبد
نبيل عبد
قد يعجبك أيضاً
بعد إستبعاده من "شراب التوت"... أوّل ردّ من "فاتح" على القرار
Lebanon 24
بعد إستبعاده من "شراب التوت"... أوّل ردّ من "فاتح" على القرار
10:09 | 2026-01-24
24/01/2026 10:09:35
Lebanon 24
Lebanon 24
علاء سرحال: الصحافي الحقيقي يتمسّك بالمهنية
Lebanon 24
علاء سرحال: الصحافي الحقيقي يتمسّك بالمهنية
06:00 | 2026-01-24
24/01/2026 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض
Lebanon 24
أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض
05:11 | 2026-01-24
24/01/2026 05:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة وناصيف زيتون يُرزقان بمولودهما الأول "الياس".. وأول فيديو له
Lebanon 24
دانييلا رحمة وناصيف زيتون يُرزقان بمولودهما الأول "الياس".. وأول فيديو له
04:49 | 2026-01-24
24/01/2026 04:49:47
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت جنينها.. رحمة رياض تكشف ما حصل معها خلال حملها الأول
Lebanon 24
فقدت جنينها.. رحمة رياض تكشف ما حصل معها خلال حملها الأول
04:31 | 2026-01-24
24/01/2026 04:31:24
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
Lebanon 24
3 منخفضات جوية ستضرب لبنان.. الأقوى والأكثر برودة سيكون في هذا الموعد
00:43 | 2026-01-24
24/01/2026 12:43:30
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
Lebanon 24
ماذا يجري بين تركيا و "حزب الله"؟ موقع إسرائيليّ يتحدث
16:42 | 2026-01-23
23/01/2026 04:42:44
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
Lebanon 24
إليكم ما سيشهدهُ سعر الذهب في أي لحظة.. خبيرٌ يكشف
16:15 | 2026-01-23
23/01/2026 04:15:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
Lebanon 24
"حزب الله" قد يهاجم إسرائيل.. "يديعوت أحرونوت" تتحدث عن "ضربة"!
14:56 | 2026-01-23
23/01/2026 02:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
Lebanon 24
"تكتيك إسرائيلي" يُستخدم ضدّ لبنان.. خبراءٌ يكشفون ما سيحصل
11:00 | 2026-01-23
23/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
10:09 | 2026-01-24
بعد إستبعاده من "شراب التوت"... أوّل ردّ من "فاتح" على القرار
06:00 | 2026-01-24
علاء سرحال: الصحافي الحقيقي يتمسّك بالمهنية
05:11 | 2026-01-24
أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض
04:49 | 2026-01-24
دانييلا رحمة وناصيف زيتون يُرزقان بمولودهما الأول "الياس".. وأول فيديو له
04:31 | 2026-01-24
فقدت جنينها.. رحمة رياض تكشف ما حصل معها خلال حملها الأول
03:32 | 2026-01-24
بعد غياب 5 سنوات.. وائل كفوري سيغني شارة هذا المسلسل الرمضاني
فيديو
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
Lebanon 24
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
03:00 | 2026-01-24
24/01/2026 17:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
Lebanon 24
فقدت النظر في إحدى عينيها.. فنانة لبنانية قديرة تكشف علاقتها بملحم بركات وتُهاجم مي حريري (فيديو)
03:59 | 2026-01-21
24/01/2026 17:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
Lebanon 24
ميقاتي: موضوع "حصرية السلاح" لا خلاف عليه بين اللبنانيين ويجب ان نتفاوض لان لا خيارات اخرى لدينا
15:51 | 2026-01-16
24/01/2026 17:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24