طبيب الفنانة شيرين عبدالوهاب يتحدّث عن وضعها الصحيّ... ماذا كشف؟

كشف الدكتور الطبيب المعالج للفنانة ، أنّ "حالتها الصحية باتت مستقرة وتشهد تحسّنًا واضحًا".

وأكّد أنّ " أصبحت بخير وانتقلت حاليًا إلى مرحلة الاستشفاء في منزلها بعد متابعة طبية دقيقة".



وأوضح أنّ "استكمال العلاج يتم في أجواء من الراحة والهدوء، مع الالتزام بالتعليمات الطبية اللازمة لضمان التعافي الكامل".