فنون ومشاهير
آلانا حديد تفتح النار على زوجة بروكلين بيكهام: "تلهث خلف الشهرة"
Lebanon 24
24-01-2026
|
11:40
photos
انتقلت شرارة الخلاف العائلي بين "آل بيكهام" إلى
جبهة جديدة
غير متوقعة، بعد دخول آلانا حديد (شقيقة
جيجي
وبيلا حديد) على خط المواجهة بهجوم لاذع استهدف نيكولا بيلتز، زوجة
بروكلين
بيكهام.
وجاء تدخل آلانا عبر تعليق "ساخر" ردت فيه على مقارنة متداولة بين انقسام عائلة بيكهام وأزمة الأمير
هاري وميغان
ماركل
؛ حيث شككت آلانا في نوايا بيلتز، مؤكدة أنها "تلهث وراء الشهرة" منذ سنوات تحت قناع طلب الخصوصية.
هذا الهجوم العلني لم يمر مرور الكرام، إذ استذكرت
وسائل الإعلام
العلاقة العاطفية السابقة التي جمعت بيلتز بـ أنور حديد (شقيق آلانا) عام 2017، مما أضفى طابعاً "انتقامياً" على التصريحات.
يأتي هذا بينما يتفاقم الشرخ داخل منزل بيكهام، إثر اتهامات بروكلين لوالدته فيكتوريا بتعمد إفساد زفافه في اللحظات الأخيرة، يقابلها رد هادئ من الأب
ديفيد بيكهام
الذي اعتبر ما يحدث مجرد "أخطاء علنية" يرتكبها الأبناء، لتتحول الأزمة إلى مادة دسمة تتصدر عناوين الصحافة الفنية العالمية.
