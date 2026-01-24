آلانا حديد تفتح النار على زوجة بروكلين بيكهام: "تلهث خلف الشهرة"

انتقلت شرارة الخلاف العائلي بين "آل بيكهام" إلى غير متوقعة، بعد دخول آلانا حديد (شقيقة وبيلا حديد) على خط المواجهة بهجوم لاذع استهدف نيكولا بيلتز، زوجة بيكهام.



وجاء تدخل آلانا عبر تعليق "ساخر" ردت فيه على مقارنة متداولة بين انقسام عائلة بيكهام وأزمة الأمير ؛ حيث شككت آلانا في نوايا بيلتز، مؤكدة أنها "تلهث وراء الشهرة" منذ سنوات تحت قناع طلب الخصوصية.

هذا الهجوم العلني لم يمر مرور الكرام، إذ استذكرت العلاقة العاطفية السابقة التي جمعت بيلتز بـ أنور حديد (شقيق آلانا) عام 2017، مما أضفى طابعاً "انتقامياً" على التصريحات.



يأتي هذا بينما يتفاقم الشرخ داخل منزل بيكهام، إثر اتهامات بروكلين لوالدته فيكتوريا بتعمد إفساد زفافه في اللحظات الأخيرة، يقابلها رد هادئ من الأب الذي اعتبر ما يحدث مجرد "أخطاء علنية" يرتكبها الأبناء، لتتحول الأزمة إلى مادة دسمة تتصدر عناوين الصحافة الفنية العالمية.