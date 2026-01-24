تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

آلانا حديد تفتح النار على زوجة بروكلين بيكهام: "تلهث خلف الشهرة"

Lebanon 24
24-01-2026 | 11:40
A-
A+
آلانا حديد تفتح النار على زوجة بروكلين بيكهام: تلهث خلف الشهرة
آلانا حديد تفتح النار على زوجة بروكلين بيكهام: تلهث خلف الشهرة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
انتقلت شرارة الخلاف العائلي بين "آل بيكهام" إلى جبهة جديدة غير متوقعة، بعد دخول آلانا حديد (شقيقة جيجي وبيلا حديد) على خط المواجهة بهجوم لاذع استهدف نيكولا بيلتز، زوجة بروكلين بيكهام.

وجاء تدخل آلانا عبر تعليق "ساخر" ردت فيه على مقارنة متداولة بين انقسام عائلة بيكهام وأزمة الأمير هاري وميغان ماركل؛ حيث شككت آلانا في نوايا بيلتز، مؤكدة أنها "تلهث وراء الشهرة" منذ سنوات تحت قناع طلب الخصوصية.
 
هذا الهجوم العلني لم يمر مرور الكرام، إذ استذكرت وسائل الإعلام العلاقة العاطفية السابقة التي جمعت بيلتز بـ أنور حديد (شقيق آلانا) عام 2017، مما أضفى طابعاً "انتقامياً" على التصريحات.

يأتي هذا بينما يتفاقم الشرخ داخل منزل بيكهام، إثر اتهامات بروكلين لوالدته فيكتوريا بتعمد إفساد زفافه في اللحظات الأخيرة، يقابلها رد هادئ من الأب ديفيد بيكهام الذي اعتبر ما يحدث مجرد "أخطاء علنية" يرتكبها الأبناء، لتتحول الأزمة إلى مادة دسمة تتصدر عناوين الصحافة الفنية العالمية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روسيا وإيران تقتربان من توقيع عقد سكة حديد "رشت–أستارا"
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 21:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"انتهى زمن السلام".. ترامب يفتح النار رداً على "حجب" جائزة نوبل
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 21:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد شهور من التكهنات… بروكلين بيكهام يكشف خفايا خلافه مع عائلته
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 21:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24
"المالية" تفتح ملف "صيرفة" ضريبياً… العدالة تحت الاختبار
lebanon 24
Lebanon24
24/01/2026 21:20:35 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

وسائل الإعلام

ديفيد بيكهام

ميغان ماركل

هاري وميغان

جبهة جديدة

بيلا حديد

بروكلين

الصحاف

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
10:09 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:42 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
05:11 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-24 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
10:09 | 2026-01-24
Lebanon24
07:42 | 2026-01-24
Lebanon24
06:00 | 2026-01-24
Lebanon24
05:11 | 2026-01-24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-24
Lebanon24
04:31 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24