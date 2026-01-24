تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

من الشاشة إلى المحكمة.. قصص نجوم واجهوا اتهامات بالاعتداء على شريكات حياتهم

Lebanon 24
24-01-2026 | 14:27
من الشاشة إلى المحكمة.. قصص نجوم واجهوا اتهامات بالاعتداء على شريكات حياتهم
من الشاشة إلى المحكمة.. قصص نجوم واجهوا اتهامات بالاعتداء على شريكات حياتهم photos 0
لم تكن جوائز الأوسكار ولا الأضواء العالمية كافية لحماية بعض مشاهير هوليوود والدراما العالمية من الوقوع في فخ الاتحامات الجنائية المتعلقة بالعنف الزوجي. فقد كشفت تقارير حديثة عن تفاصيل مريرة عاشتها شريكات حياة هؤلاء النجوم، تحولت فيها قصص الحب إلى محاضر رسمية في المحاكم.

من أبرز هذه الحالات، النجم تشارلي شين الذي واجه تهمة تهديد زوجته "بروك مولر" بالذبح مستخدماً سكيناً، بينما سُجلت ضد الممثل نيكولاس كيدج واقعة اعتداء جسدي في الشارع وهو تحت تأثير الكحول.
 
ولم تقتصر القائمة على السينما، بل شملت مغني الراب إيمينيم الذي وُصفت علاقته بزوجته "كيم" بالبركانية والمؤذية للطرفين، وصولاً إلى الدراما التركية مع الممثلة يلديز أسيالي التي صدمت الجمهور بصور كدمات بالغة على وجهها، مؤكدة تعرضها لعنف مفرط من زوجها بسبب نوبة غيرة.


