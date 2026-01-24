15 حلقة وبطولة جماعية.. هل تخطف مي عمر الأنظار بـ "الست موناليزا"؟

تستعد الفنانة لخوض 2026 بمسلسل " موناليزا"، في رهان جديد تسعى من خلاله لاستقطاب تعاطف الجمهور عبر شخصية تحمل أبعاداً إنسانية عميقة تختلف تماماً عما قدمته في أعمالها السابقة مثل "إش إش" و"نعمة الأفوكاتو".



وتجسد مي شخصية "موناليزا"، المرأة التي تخفي خلف ابتسامتها الهادئة وصمتها معانة "خفية"؛ فبينما ترمز لوحة دافنشي الشهيرة للتفاؤل الخالد، تتحول حياة بطلة المسلسل إلى رحلة من القهر والخذلان بعد تجربة زواج فاشلة وطلاق مؤلم يتركها وحيدة في مواجهة عواصف الحياة.

وتعمل "موناليزا" طباخة بسيطة لتعيل نفسها، إلا أن "بوسترات" العمل كشفت عن تحدٍ إضافي يتمثل في ظهورها "حاملاً"، ما يضعها أمام مسؤوليات مضاعفة لإعادة بناء ذاتها وسط مجتمع لا يرحم.



المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة فقط، يجمع نخبة من النجوم بينهم أحمد مجدي، سوسن بدر، ، إنجي المقدم، وشيماء سيف، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي، ومن المقرر عرضه حصرياً عبر شاشة "MBC مصر" ومنصة "شاهد".



