تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

15 حلقة وبطولة جماعية.. هل تخطف مي عمر الأنظار بـ "الست موناليزا"؟

Lebanon 24
24-01-2026 | 16:27
A-
A+
15 حلقة وبطولة جماعية.. هل تخطف مي عمر الأنظار بـ الست موناليزا؟
15 حلقة وبطولة جماعية.. هل تخطف مي عمر الأنظار بـ الست موناليزا؟ photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تستعد الفنانة المصرية مي عمر لخوض ماراثون دراما رمضان 2026 بمسلسل "الست موناليزا"، في رهان جديد تسعى من خلاله لاستقطاب تعاطف الجمهور عبر شخصية تحمل أبعاداً إنسانية عميقة تختلف تماماً عما قدمته في أعمالها السابقة مثل "إش إش" و"نعمة الأفوكاتو".

وتجسد مي شخصية "موناليزا"، المرأة التي تخفي خلف ابتسامتها الهادئة وصمتها معانة "خفية"؛ فبينما ترمز لوحة دافنشي الشهيرة للتفاؤل الخالد، تتحول حياة بطلة المسلسل إلى رحلة من القهر والخذلان بعد تجربة زواج فاشلة وطلاق مؤلم يتركها وحيدة في مواجهة عواصف الحياة.
 
وتعمل "موناليزا" طباخة بسيطة لتعيل نفسها، إلا أن "بوسترات" العمل كشفت عن تحدٍ إضافي يتمثل في ظهورها "حاملاً"، ما يضعها أمام مسؤوليات مضاعفة لإعادة بناء ذاتها وسط مجتمع لا يرحم.

المسلسل الذي يتكون من 15 حلقة فقط، يجمع نخبة من النجوم بينهم أحمد مجدي، سوسن بدر، وفاء عامر، إنجي المقدم، وشيماء سيف، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج محمد علي، ومن المقرر عرضه حصرياً عبر شاشة "MBC مصر" ومنصة "شاهد".

Advertisement
مواضيع ذات صلة
دانا الحلاني تخطف الأنظار بفستان أسود أنيق
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
جدل حول فيلم "الست".. هل كانت أم كلثوم "بخيلة"؟
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بفستان من توقيع إيلي صعب… هاندا أرتشيل تخطف الأنظار في Joy Awards 2026
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24
بإطلالة ملكية… داليدا خليل تخطف الأنظار خلال تحضيراتها لـ Joy Awards
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:26:13 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

دراما رمضان

شيماء سيف

وفاء عامر

المصرية

ماراثون

محمد ع

الخال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:21 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:28 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-01-25
Lebanon24
04:44 | 2026-01-25
Lebanon24
02:50 | 2026-01-25
Lebanon24
02:21 | 2026-01-25
Lebanon24
00:28 | 2026-01-25
Lebanon24
23:51 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24