لمدة 36 ساعة.. طفلة صوّرت فيلما بين المقابر وإشادات

ويقدم الفيلم أجواءً مؤثرة تركز على مشاعر الخسارة والفقدان، إذ تجسد لينا صراعات العزلة والألم بعد وفاة والدتها، في أداء يضيف بعدًا إنسانيًا واضحًا للقصة. وتغلب الأجواء الحزينة على العمل، خصوصًا في المشاهد التي صُورت داخل المقابر لأكثر من 36 ساعة، مع استخدام "العروسة" ضمن الأحداث كرمز للعزاء والتفاعل مع الفقد.وحظيت تجربة بإشادات من نقاد ومخرجين، بينهم الناقد والمخرج ، إذ أثنوا على تجربة لينا واعتبروها "نجمة قادمة"، مؤكدين أن الفيلم لم يكن مجرد رحلة عاطفية بل طرحًا واقعيًا لمعاناة الأطفال بعد رحيل الأم.ويشارك في بطولة "تحت التراب" إلى جانب لينا عبد القوي كل من ، ومينا ، ومحمود سراج.