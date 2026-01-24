تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

لمدة 36 ساعة.. طفلة صوّرت فيلما بين المقابر وإشادات

Lebanon 24
24-01-2026 | 23:51
A-
A+
لمدة 36 ساعة.. طفلة صوّرت فيلما بين المقابر وإشادات
لمدة 36 ساعة.. طفلة صوّرت فيلما بين المقابر وإشادات photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
عُرض فيلم "تحت التراب" بطولة الطفلة لينا عبد القوي في سينما زاوية خلال الأيام الماضية، وهو من إخراج أحمد زين، ويرصد تجربة معاناة الأطفال في مواجهة الظروف الصعبة بعد رحيل الأم، من خلال شخصية تؤديها لينا.

ويقدم الفيلم أجواءً مؤثرة تركز على مشاعر الخسارة والفقدان، إذ تجسد لينا صراعات العزلة والألم بعد وفاة والدتها، في أداء يضيف بعدًا إنسانيًا واضحًا للقصة. وتغلب الأجواء الحزينة على العمل، خصوصًا في المشاهد التي صُورت داخل المقابر لأكثر من 36 ساعة، مع استخدام "العروسة" ضمن الأحداث كرمز للعزاء والتفاعل مع الفقد.
بوستر الفيلم

وحظيت تجربة العرض بإشادات من نقاد ومخرجين، بينهم الناقد طارق الشناوي والمخرج خيري بشارة، إذ أثنوا على تجربة لينا واعتبروها "نجمة قادمة"، مؤكدين أن الفيلم لم يكن مجرد رحلة عاطفية بل طرحًا واقعيًا لمعاناة الأطفال بعد رحيل الأم.

ويشارك في بطولة "تحت التراب" إلى جانب لينا عبد القوي كل من أحمد صيام، ومينا أبو الدهب، ومحمود سراج.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حادثة مأساوية.. أب يحتجز طفله المصاب بالتوحد في غرفة مهجورة لمدة عشر سنوات!
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
قرب سواحل فنزويلا... قاذفة قنابل أميركيّة حلّقت اليوم لمدّة ساعة فوق البحر الكاريبيّ
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
زحفت لمدة نصف ساعة للحصول على المساعدة.. هذا ما حصل مع امرأة مُصابة
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24
يسرا تستأنف تصوير فيلم "بنات فاتن" بعد توقف طويل
lebanon 24
Lebanon24
25/01/2026 12:26:19 Lebanon 24 Lebanon 24

طارق الشناوي

خيري بشارة

عبد القوي

أحمد صيام

أبو الدهب

الشناوي

طارق ال

الترا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:44 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:50 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:21 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
00:28 | 2026-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:55 | 2026-01-25
Lebanon24
04:44 | 2026-01-25
Lebanon24
02:50 | 2026-01-25
Lebanon24
02:21 | 2026-01-25
Lebanon24
00:28 | 2026-01-25
Lebanon24
23:00 | 2026-01-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24