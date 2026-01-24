تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
لمدة 36 ساعة.. طفلة صوّرت فيلما بين المقابر وإشادات
Lebanon 24
24-01-2026
|
23:51
A-
A+
photos
0
A+
A-
عُرض فيلم "تحت التراب" بطولة الطفلة لينا
عبد القوي
في سينما زاوية خلال الأيام الماضية، وهو من إخراج أحمد زين، ويرصد تجربة معاناة الأطفال في مواجهة الظروف الصعبة بعد رحيل الأم، من خلال شخصية تؤديها لينا.
ويقدم الفيلم أجواءً مؤثرة تركز على مشاعر الخسارة والفقدان، إذ تجسد لينا صراعات العزلة والألم بعد وفاة والدتها، في أداء يضيف بعدًا إنسانيًا واضحًا للقصة. وتغلب الأجواء الحزينة على العمل، خصوصًا في المشاهد التي صُورت داخل المقابر لأكثر من 36 ساعة، مع استخدام "العروسة" ضمن الأحداث كرمز للعزاء والتفاعل مع الفقد.
وحظيت تجربة
العرض
بإشادات من نقاد ومخرجين، بينهم الناقد
طارق الشناوي
والمخرج
خيري بشارة
، إذ أثنوا على تجربة لينا واعتبروها "نجمة قادمة"، مؤكدين أن الفيلم لم يكن مجرد رحلة عاطفية بل طرحًا واقعيًا لمعاناة الأطفال بعد رحيل الأم.
ويشارك في بطولة "تحت التراب" إلى جانب لينا عبد القوي كل من
أحمد صيام
، ومينا
أبو الدهب
، ومحمود سراج.
