حكم "ذا فويس" يفجّر مفاجأة بعد عرض الحلقة الأخيرة: تعرّضت للخداع.. وMBC تردّ

وفي تصريحات، أكد سعد احترامه لجميع القائمين على البرنامج والمشاركين فيه، مشددًا على أن حديثه لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وقال إن شعوره بالخداع "ليس له علاقة بالشخصيات أو الناس أو الصناع". وأضاف أن القضية بالنسبة له لا تتعلق بالمكسب أو الخسارة، بل بما وصفه باختيارات خاطئة وقع فيها خلال الحلقات ولم يكن يتمنى الوصول إليها.وأوضح أحمد سعد: "أنا أتحدث عن نفسي... الأمر يتعلق بالأخطاء التي ارتكبتها بحق نفسي وجمهوري، مثل أحمد عوادي"، لافتًا إلى أنه تعرض لإساءات من الجمهور اليمني لأكثر من شهر، ومقرًّا بأنه أخطأ في بعض الاختيارات.وأشار سعد إلى أنه أراد مصارحة جمهوره بأنه تعرض للخداع، معتبرًا أن قرارات معينة لم تكن نابعة بالكامل من "إرادته الحرة"، رافضًا كشف مزيد من التفاصيل لأنها مرتبطة بـ"العمل وأصوله". وأضاف: "لو عاد الزمن كنت سأختار بحسب شخصيتي... وكان من الأفضل ألا أشارك في هذه التجربة أصلًا، لأن طريقة البرنامج لم تكن مناسبة لي".وفي ختام حديثه، قدّم سعد اعتذارًا لجمهوره، مؤكدًا أنه لا يتهم أي طرف محدد ولا يقول إن أحدًا قام بأمر "غير قانوني".وفي المقابل، لم يعلّق أحمد سعد مباشرة على فوز جودي شاهين، ما أثار نقاشًا واسعًا على ، بالتزامن مع حذف منشور سابق له قبل إعلان النتيجة. وردّت رحمة رياض موضحة أن حلقات البرنامج كانت مسجلة، وأن لحظة إعلان الفائز صُورت بثلاثة سيناريوهات، مع التأكيد أن المشاعر كانت حقيقية وأن اللقب كان ممكنًا لأي من المتسابقين، وهو ما أشار إليه أيضًا مقدم البرنامج ياسر السقاف بعد عرض الحلقة الأخيرة.