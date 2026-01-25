تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
حكم "ذا فويس" يفجّر مفاجأة بعد عرض الحلقة الأخيرة: تعرّضت للخداع.. وMBC تردّ
Lebanon 24
25-01-2026
|
00:28
خرج الفنان المصري أحمد سعد عن الجدل الذي رافق إعلان الفائز بلقب برنامج "ذا فويس" في موسمه السادس، قائلاً إنه شعر بـ"الخداع" بعد تتويج المتسابقة
السورية
جودي
شاهين من فريق الفنانة
العراقية
رحمة
رياض
.
وفي تصريحات، أكد سعد احترامه لجميع القائمين على البرنامج والمشاركين فيه، مشددًا على أن حديثه لا يستهدف أشخاصًا بعينهم، وقال إن شعوره بالخداع "ليس له علاقة بالشخصيات أو الناس أو الصناع". وأضاف أن القضية بالنسبة له لا تتعلق بالمكسب أو الخسارة، بل بما وصفه باختيارات خاطئة وقع فيها خلال الحلقات ولم يكن يتمنى الوصول إليها.
وأوضح أحمد سعد: "أنا أتحدث عن نفسي... الأمر يتعلق بالأخطاء التي ارتكبتها بحق نفسي وجمهوري، مثل أحمد عوادي"، لافتًا إلى أنه تعرض لإساءات من الجمهور اليمني لأكثر من شهر، ومقرًّا بأنه أخطأ في بعض الاختيارات.
وأشار سعد إلى أنه أراد مصارحة جمهوره بأنه تعرض للخداع، معتبرًا أن قرارات معينة لم تكن نابعة بالكامل من "إرادته الحرة"، رافضًا كشف مزيد من التفاصيل لأنها مرتبطة بـ"العمل وأصوله". وأضاف: "لو عاد الزمن كنت سأختار بحسب شخصيتي... وكان من الأفضل ألا أشارك في هذه التجربة أصلًا، لأن طريقة البرنامج لم تكن مناسبة لي".
وفي ختام حديثه، قدّم سعد اعتذارًا لجمهوره، مؤكدًا أنه لا يتهم أي طرف محدد ولا يقول إن أحدًا قام بأمر "غير قانوني".
وفي المقابل، لم يعلّق أحمد سعد مباشرة على فوز جودي شاهين، ما أثار نقاشًا واسعًا على
مواقع التواصل الاجتماعي
، بالتزامن مع حذف منشور سابق له قبل إعلان النتيجة. وردّت رحمة رياض موضحة أن حلقات البرنامج كانت مسجلة، وأن لحظة إعلان الفائز صُورت بثلاثة سيناريوهات، مع التأكيد أن المشاعر كانت حقيقية وأن اللقب كان ممكنًا لأي من المتسابقين، وهو ما أشار إليه أيضًا مقدم البرنامج ياسر السقاف بعد عرض الحلقة الأخيرة.
من جهتها، أكدت مجموعة MBC، عبر الناطق الرسمي باسمها بسام البريكان، أن برنامج "ذا فويس" يقوم في جوهره على اكتشاف المواهب الحقيقية ورعايتها، بعيداً عن منطق الفوز والخسارة فقط. وأوضح أن البرنامج يُنتج وفق صيغة عالمية معتمدة تُطبق منذ موسمه الأول وحتى اليوم، دون أي تغييرات تمس جوهر المنافسة.
وأضاف البريكان أن The Voice يُعد من أنجح البرامج الترفيهية الغنائية في العالم العربي، مشيراً إلى أن الالتزام بالمعايير المهنية في الإعداد والتنفيذ والإنتاج يشكل ركيزة أساسية في سياسة المجموعة، التي تمتلك خبرة طويلة في صناعة المحتوى التلفزيوني.
وختم البريكان بالتأكيد على أن التفاعل الجماهيري الواسع والنجاح الذي حققه البرنامج في موسمه الأخير يعكسان مكانته المستمرة لدى الجمهور العربي، بوصفه منصة فنية تهدف أولاً وأخيراً إلى تسليط الضوء على المواهب الغنائية ودعم مسيرتها.
