الكشف عن حفلة لوائل كفوري في الصيف.. فكم بلغت أسعار التذاكر؟

بحث
يستعد الفنان اللبناني
وائل كفوري
لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات
مهرجانات الأرز الدولية
، يوم 25
تموز
2026، في مدينة بشري
شمال لبنان
.
وأعلن
كفوري
عن الحفل عبر منصته على "إكس"، مما أثار تفاعلاً واسعاً وتشوقاً من جمهوره لمشاهدة باقة من أبرز أغانيه.
وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن فئات وأسعار التذاكر، والتي جاءت متنوعة لتناسب مختلف شرائح الجمهور، حيث تبدأ الأسعار من 30 دولارًا أميركيًا وتتصاعد وفق أماكن الجلوس والخدمات، على النحو التالي: 30 دولارًا، 40 دولارًا، 50 دولارًا، 75 دولارًا، 100 دولار، 125 دولارًا، 150 دولارًا، 175 دولارًا، 200 دولار، 225 دولارًا، 250 دولارًا، 275 دولارًا، وتصل إلى 300 دولار أميركي للفئات الأعلى.
ويُتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا واسعًا من داخل
لبنان
وخارجه، خاصة أن مهرجانات
الأرز
تُعد من أبرز الفعاليات الصيفية الفنية، لما تتميز به من تنظيم ضخم وموقع سياحي فريد. (العين)
