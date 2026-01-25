الكشف عن حفلة لوائل كفوري في الصيف.. فكم بلغت أسعار التذاكر؟

يستعد الفنان اللبناني لإحياء حفل غنائي كبير ضمن فعاليات ، يوم 25 2026، في مدينة بشري .



وأعلن عن الحفل عبر منصته على "إكس"، مما أثار تفاعلاً واسعاً وتشوقاً من جمهوره لمشاهدة باقة من أبرز أغانيه.

وكشفت الجهة المنظمة للحفل عن فئات وأسعار التذاكر، والتي جاءت متنوعة لتناسب مختلف شرائح الجمهور، حيث تبدأ الأسعار من 30 دولارًا أميركيًا وتتصاعد وفق أماكن الجلوس والخدمات، على النحو التالي: 30 دولارًا، 40 دولارًا، 50 دولارًا، 75 دولارًا، 100 دولار، 125 دولارًا، 150 دولارًا، 175 دولارًا، 200 دولار، 225 دولارًا، 250 دولارًا، 275 دولارًا، وتصل إلى 300 دولار أميركي للفئات الأعلى.



ويُتوقع أن يشهد الحفل إقبالًا واسعًا من داخل وخارجه، خاصة أن مهرجانات تُعد من أبرز الفعاليات الصيفية الفنية، لما تتميز به من تنظيم ضخم وموقع سياحي فريد. (العين)