جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

فنان يفضح مذيعة عربية: "طلّعتني ببلاش وكانت بتاخد فلوس من ورايا"

Lebanon 24
25-01-2026 | 04:44
A-
A+
فنان يفضح مذيعة عربية: طلّعتني ببلاش وكانت بتاخد فلوس من ورايا
فنان يفضح مذيعة عربية: طلّعتني ببلاش وكانت بتاخد فلوس من ورايا photos 0
كشف الفنان نادر أبو الليف تفاصيل خلافه مع إحدى المذيعات خلال الأيام الماضية، بعدما استضافته أكثر من مرة من دون أن يتقاضى أجرًا، موضحًا أنها طلبت منه الظهور في برنامجها "دعمًا لها" بحجة عدم وجود إنتاج قادر على الدفع.

وقال أبو الليف في تصريح لـ"القاهرة 24" إن المذيعة تواصلت معه وطلبت أن "يقف جنبها" لأن البرنامج لا يملك ميزانية، فظهر معها أكثر من مرة. وأضاف أنها طلبت منه لاحقًا إحياء فرح "لبنت يتيمة" فوافق، كما أحيا حفلة لأيتام بناء على طلبها من دون اعتراض.

وأوضح أن الخلاف بدأ عندما تواصل معه أحد منتجي البرامج للاتفاق على ظهوره وطلب منه تقاضي الأجر نفسه الذي يحصل عليه مع تلك المذيعة، وهو ما أثار استغرابه لأنه لم يتقاضَ منها أي مقابل. وقال: "منتج طلب أطلع في برنامج وقالي آخد نفس الأجر اللي باخده مع المذيعة… واجهتها إنها بتاخد فلوس من الإنتاج من ورايا وبتطلعني معاها ببلاش"، مشيرًا إلى أنها "زعقت" ثم أغلقت الهاتف في وجهه وقامت بحظره.

وبحسب أبو الليف، عادت المذيعة لاحقًا واعترفت بخطئها، وقالت إنها كانت "مزنوقة" وأخذت المال ويمكنها إعادته، لكنه أكد أنه لم يرد عليها وقام بحظرها أيضًا، مضيفًا: "وكده خدت حقي منها".
نادر أبو الليف

القاهرة

