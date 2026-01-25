زوجته من خارج الوسط الفني.. نجم جعفر العمدة يدخل القفص الذهبي (صور)

تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
احتفل الفنان حسن الديب، مساء اليوم، بقراءة الفاتحة على المهندسة يارا جمعة، والتي تنتمي إلى خارج الوسط الفني.
وأُقيم الحفل في أجواء عائلية خاصة، بحضور أفراد الأسرتين والمقربين منهما فقط. وشارك الديب صوراً من المناسبة عبر صفحته الشخصية على إنستجرام.
يذكر أن الفنان حسن الديب شارك سابقاً في أعمال فنية أبرزها مسلسل "
جعفر العمدة
" إلى جانب النجم
محمد رمضان
، حيث جسد شخصية "
بلبل
" ابن خالة الشخصية التي أدتها النجمة زينة.
