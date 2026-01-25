صورة جديدة تجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب من موقع التصوير

نشرت الممثلة صورة جديدة عبر حسابها على إنستغرام، تظهر فيها برفقة زميلها أثناء تصوير عمل فني. وعلّقت على الصورة بكلمة "Shooting" مع رموز قلوب، معبرة عن حماسها للعمل وودّها الكبير للزملاء والأجواء الإيجابية في موقع التصوير.

Advertisement