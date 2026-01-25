تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
جيسي عبدو تجمع بين الأناقة والجرأة في إطلالتها الأخيرة
Lebanon 24
25-01-2026
|
09:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
لفتت الممثلة
جيسي عبدو
الأنظار بإطلالة شتوية أنيقة، حيث شاركت متابعيها صورة عبر خاصية “الستوري” ظهرت فيها داخل المصعد بأسلوب عصري ولافت. واعتمدت فستانًا قصيرًا محبوكًا باللون
الرمادي
، نسّقته مع حذاء أسود طويل وحقيبة فاخرة، ما أضفى على اللوك لمسة أنثوية جريئة ومواكِبة للموضة.
كيف تعرف عقل شخص؟ جيسي عبدو تطرح سؤالاً عميقًا عبر منشورها
صورة جديدة تجمع كارين رزق الله ويورغو شلهوب من موقع التصوير
إشكال في مطعم بسبب امتناع مرشح نيابي سابق عن تسديد الفاتورة
بمواصفات ممتازة.. شركة Xiaomi تكشف عن هاتف جديد تعرّفوا إليه (فيديو)
