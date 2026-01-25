في عيد ميلاده... معايدة مميزة من إليسا إلى فارس كرم

وجهت الفنانة إليسا رسالة حب إلى الفنان بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم السبت 24 كانون الثاني.



وكتبت إليسا عبر حسابها على إكس: "كل سنة وانت ناجح وبصحتك وحامل وجمال جباله بصوتك".



وبدوره، ردّ فارس كرم على إليسا حيث كتب: "دخيل جمالك وقلبك في منو كتير... تبقي طول العمر ملكة احساس وقلوب".

Advertisement