فنون ومشاهير
في عيد ميلاده... معايدة مميزة من إليسا إلى فارس كرم
Lebanon 24
25-01-2026
|
15:37
A-
A+
photos
0
A+
A-
وجهت الفنانة إليسا رسالة حب إلى الفنان
فارس كرم
بمناسبة عيد ميلاده الذي يصادف اليوم السبت 24 كانون الثاني.
وكتبت إليسا عبر حسابها على إكس: "كل سنة وانت ناجح وبصحتك وحامل
لبنان
وجمال جباله بصوتك".
وبدوره، ردّ فارس كرم على إليسا حيث كتب: "دخيل جمالك وقلبك
اللي ما
في منو كتير... تبقي طول العمر ملكة احساس وقلوب".
