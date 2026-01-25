تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
15
o
بيروت
12
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
15
o
صيدا
14
o
جونية
14
o
النبطية
9
o
زحلة
6
o
بعلبك
0
o
بشري
10
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
نجم "باب الحارة" يعتزل التمثيل.. اليكم السبب
Lebanon 24
25-01-2026
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الفنان الفلسطيني السوري وائل
أبو غزالة
اعتزاله التمثيل نهائياً، من خلال سلسلة منشورات على حسابه الشخصي في موقع "
فيسبوك
".
وقال الممثل الذي كان أحد نجوم مسلسل "
باب الحارة
" في جزئه الرابع بشخصية "
أبو أحمد
": "كم كنت تافهاً عندما امتهنت التمثيل …فصام لا ريب فيه عن الواقع".
وتابع في منشور لاحق: "أن تكون ممثلاً مع مجموعة مدعي ثقافة يعانون ازدواجية الشخصية… يعني وبالضرورة ان تكون مثلهم متخلفاً".
وأضاف: "كارثة ان تكون ممثلاً بارعاً وتعتقد بأنك بطلاً بالحياة"، قبل أن يفاجئ متابعيه بقراره: "أعلن إعتزالي مهنة التمثيل إلى غير رجعة، كم كان قراراً غبياً، المهن الإنسانية يجب أن تكون في مجتمعات متحضرة".
