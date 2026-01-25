تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

نجم "باب الحارة" يعتزل التمثيل.. اليكم السبب

Lebanon 24
25-01-2026 | 23:00
نجم باب الحارة يعتزل التمثيل.. اليكم السبب
نجم باب الحارة يعتزل التمثيل.. اليكم السبب photos 0
أعلن الفنان الفلسطيني السوري وائل أبو غزالة اعتزاله التمثيل نهائياً، من خلال سلسلة منشورات على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك".

وقال الممثل الذي كان أحد نجوم مسلسل "باب الحارة" في جزئه الرابع بشخصية "أبو أحمد": "كم كنت تافهاً عندما امتهنت التمثيل …فصام لا ريب فيه عن الواقع".

وتابع في منشور لاحق: "أن تكون ممثلاً مع مجموعة مدعي ثقافة يعانون ازدواجية الشخصية… يعني وبالضرورة ان تكون مثلهم متخلفاً".

وأضاف: "كارثة ان تكون ممثلاً بارعاً وتعتقد بأنك بطلاً بالحياة"، قبل أن يفاجئ متابعيه بقراره: "أعلن إعتزالي مهنة التمثيل إلى غير رجعة، كم كان قراراً غبياً، المهن الإنسانية يجب أن تكون في مجتمعات متحضرة".
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24