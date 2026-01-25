نجم "باب الحارة" يعتزل التمثيل.. اليكم السبب

أعلن الفنان الفلسطيني السوري وائل اعتزاله التمثيل نهائياً، من خلال سلسلة منشورات على حسابه الشخصي في موقع " ".



وقال الممثل الذي كان أحد نجوم مسلسل " " في جزئه الرابع بشخصية " ": "كم كنت تافهاً عندما امتهنت التمثيل …فصام لا ريب فيه عن الواقع".



وتابع في منشور لاحق: "أن تكون ممثلاً مع مجموعة مدعي ثقافة يعانون ازدواجية الشخصية… يعني وبالضرورة ان تكون مثلهم متخلفاً".



وأضاف: "كارثة ان تكون ممثلاً بارعاً وتعتقد بأنك بطلاً بالحياة"، قبل أن يفاجئ متابعيه بقراره: "أعلن إعتزالي مهنة التمثيل إلى غير رجعة، كم كان قراراً غبياً، المهن الإنسانية يجب أن تكون في مجتمعات متحضرة".

