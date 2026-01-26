العريس عميل سابق في الـ FBI.. ممثلة تركية شهيرة تتزوج بشكل مُفاجئ (صور)

تزوجت الممثلة ياسمين كاي ألين من حبيبها إردال وهو عميل سابق في الأميركي (FBI) في حفل زفاف مفاجئ أقيم بمدينة لاس .

والممثلة التي تألقت مؤخرا بشخصية نسليهان في مسلسل "الفراق جزء من الحب"، اختارت أن تبتعد عن صخب الاحتفالات التقليدية لتتوج قصة حبها بعقد قران سريع في المدينة التي لا تنام.



ونشرت الممثلة بعض الصور من حفل الزفاف عبر حسابها عبر " ".