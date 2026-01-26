تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
فنون ومشاهير
العريس عميل سابق في الـ FBI.. ممثلة تركية شهيرة تتزوج بشكل مُفاجئ (صور)
Lebanon 24
26-01-2026
|
02:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
تزوجت الممثلة
التركية
ياسمين كاي ألين من حبيبها إردال
كايا
وهو عميل سابق في
مكتب التحقيقات الفيدرالي
الأميركي (FBI) في حفل زفاف مفاجئ أقيم بمدينة لاس
فيغاس
.
والممثلة التي تألقت مؤخرا بشخصية نسليهان في مسلسل "الفراق جزء من الحب"، اختارت أن تبتعد عن صخب الاحتفالات التقليدية لتتوج قصة حبها بعقد قران سريع في المدينة التي لا تنام.
ونشرت الممثلة بعض الصور من حفل الزفاف عبر حسابها عبر "
انستغرام
".
