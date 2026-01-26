تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
جاكوب إلوردي يتصدر الترشيحات لدور جيمس بوند الجديد
Lebanon 24
26-01-2026
|
06:45
بات النجم
الأسترالي
جاكوب إلوردي (28 عاماً) أحد أبرز المرشحين لتجسيد شخصية العميل السري
جيمس بوند
في الفيلم الجديد، خلفاً لدانيال كريغ.
وتصدر إلوردي قائمة المراهنات التي أطلقها مكتب المراهنات "
بادي
باور
"، وذلك بعد أدائه اللافت في فيلم "فرانكنشتاين" للمخرج غيليرمو ديل تورو، والذي رشحه لجائزة الأوسكار.
وحسب الموقع، أصبح إلوردي المرشح الثاني بعد النجم كولوم تورنر، مع احتمال أن يكون ثاني ممثل أسترالي يؤدي الدور بعد
جورج
لازينبي عام 1969.
وأشارت الشركة إلى أن إلوردي يمتلك صفات تناسب شخصية بوند، كطول القامة ووسامة الملامح والحضور الغامض، معربة عن أملها في أن يؤدي الدور لأكثر من فيلم واحد إذا تم اختياره.
وتعززت التكهنات حول اختياره بعد أنباء عن اجتماع محتمل بينه وبين المخرج دينيس فيلنوف، الذي سيخرج الفيلم الجديد المقرر عرضه عام 2028.
يذكر أن الاستوديو المنتج يعمل على إطلاق الفيلم في أقرب وقت ممكن، حيث سيكتب السيناريو ستيفن نايت مبتكر مسلسل "
بيكي
بلاندرز".
