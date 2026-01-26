الشامي يخلّد ذكرى شقيقه برسالة مؤثرة (صور)

وقال الشامي إن الله منحه موهبة الكلمة واللحن بعد أيام قليلة من وفاة شقيقه، مضيفًا أنه لا يستطيع وصفه أو الحديث عنه كما يريد، وأن هذه الموهبة أخذته إلى مكان لم يكن يحلم به في حياته.وأوضح أنه اختار الوشم على “نفس اليد” التي كتب بها للمرة الأولى واكتشف عبرها موهبته التي وصفها بأنها “نبض حياته”، مؤكداً: "لازم يبقى اسمك مدى العمر يا عمر".