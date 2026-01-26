شكران مرتجى بملامح صادمة في "اليتيم": رحلة "ديبة" من الفقد إلى الجنون

أثارت النجمة شكران مرتجى صدمة وتفاعلاً واسعاً بين متابعيها بعد ظهورها على البوستر الرسمي لمسلسل "اليتيم" بملامح مشوهة تماماً، وهو العمل المقرر عرضه في موسم 2026.

وتجسد مرتجى في هذا المسلسل شخصية "ديبة"، وهي امرأة تعيش تحولات نفسية وجسدية قاسية تقودها نحو حافة الجنون نتيجة تعرضها لمآسٍ متلاحقة ضمن أحداث دراما البيئة الشامية.



وتنطلق قصة "ديبة" من حادثة غدر مروعة تقع خلال حقبة الحكم العثماني، حيث تشهد مقتل زوجها "حامد" على يد شقيقه "هايل" بدافع الطمع في الورث، مما يقلب حياتها رأساً على عقب ويدخلها في صراع مرير لاسترداد الحقوق المهدورة.

وأوضحت التقارير أن المظهر الذي أطلت به مرتجى يعكس الحالة النفسية المحطمة للشخصية وما واجهته من ظروف قاسية، حيث يركز العمل على تسليط الضوء على قصص الظلم واليتيم في الحارة الدمشقية القديمة.



ويجمع مسلسل "اليتيم" نخبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم سامر وسلوم حداد وأيمن رضا وفادي صبيح، وهو من تأليف الويس وإخراج تامر وإنتاج شركة "قبنض ميديا".

ويراهن صناع العمل على الأداء الاستثنائي لشكران مرتجى في تقديم شخصية مركبة تبتعد عن القوالب التقليدية، وسط توقعات بأن يكون المسلسل من أبرز الأعمال المنافسة في الموسم الرمضاني القادم.



