Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

شكران مرتجى بملامح صادمة في "اليتيم": رحلة "ديبة" من الفقد إلى الجنون

Lebanon 24
26-01-2026 | 12:38
شكران مرتجى بملامح صادمة في اليتيم: رحلة ديبة من الفقد إلى الجنون
شكران مرتجى بملامح صادمة في اليتيم: رحلة ديبة من الفقد إلى الجنون photos 0
أثارت النجمة السورية شكران مرتجى صدمة وتفاعلاً واسعاً بين متابعيها بعد ظهورها على البوستر الرسمي لمسلسل "اليتيم" بملامح مشوهة تماماً، وهو العمل المقرر عرضه في موسم دراما رمضان 2026.
 
وتجسد مرتجى في هذا المسلسل شخصية "ديبة"، وهي امرأة تعيش تحولات نفسية وجسدية قاسية تقودها نحو حافة الجنون نتيجة تعرضها لمآسٍ متلاحقة ضمن أحداث دراما البيئة الشامية.

وتنطلق قصة "ديبة" من حادثة غدر مروعة تقع خلال حقبة الحكم العثماني، حيث تشهد مقتل زوجها "حامد" على يد شقيقه "هايل" بدافع الطمع في الورث، مما يقلب حياتها رأساً على عقب ويدخلها في صراع مرير لاسترداد الحقوق المهدورة.
 
وأوضحت التقارير أن المظهر الذي أطلت به مرتجى يعكس الحالة النفسية المحطمة للشخصية وما واجهته من ظروف قاسية، حيث يركز العمل على تسليط الضوء على قصص الظلم واليتيم في الحارة الدمشقية القديمة.

ويجمع مسلسل "اليتيم" نخبة من نجوم الدراما السورية، من بينهم سامر إسماعيل وسلوم حداد وأيمن رضا وفادي صبيح، وهو من تأليف قاسم الويس وإخراج تامر إسحاق وإنتاج شركة "قبنض ميديا".
 
ويراهن صناع العمل على الأداء الاستثنائي لشكران مرتجى في تقديم شخصية مركبة تبتعد عن القوالب التقليدية، وسط توقعات بأن يكون المسلسل من أبرز الأعمال المنافسة في الموسم الرمضاني القادم.

