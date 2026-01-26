الموت يغيب والد جويل ماردينيان بعد صراع مع المرض

فُجعت الإعلامية وسيدة الأعمال بوفاة والدها، اليوم الاثنين، بعد معاناة مريرة مع المرض.



ونعت ماردينيان والدها عبر حساباتها الرسمية على ، معبرة عن حزنها الشديد لفقدان "سندها" ومصدر إلهامها الأول. وكان والد جويل قد مرّ بأزمة صحية حرجة في الآونة الأخيرة استدعت دخوله المستشفى، حيث طلبت جويل من متابعيها أكثر من مرة الدعاء له بالشفاء.



وتلقت ماردينيان سيلاً من رسائل التعزية والمواساة من زملائها في الوسط الفني والإعلامي، بالإضافة إلى جمهورها العريض، الذين تمنوا لها ولعائلتها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.





