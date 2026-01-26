تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
الموت يغيب والد جويل ماردينيان بعد صراع مع المرض
Lebanon 24
26-01-2026
|
15:43
فُجعت الإعلامية وسيدة الأعمال
اللبنانية
جويل ماردينيان
بوفاة والدها، اليوم الاثنين، بعد معاناة مريرة مع المرض.
ونعت ماردينيان والدها عبر حساباتها الرسمية على
مواقع التواصل الاجتماعي
، معبرة عن حزنها الشديد لفقدان "سندها" ومصدر إلهامها الأول. وكان والد جويل قد مرّ بأزمة صحية حرجة في الآونة الأخيرة استدعت دخوله المستشفى، حيث طلبت جويل من متابعيها أكثر من مرة الدعاء له بالشفاء.
وتلقت ماردينيان سيلاً من رسائل التعزية والمواساة من زملائها في الوسط الفني والإعلامي، بالإضافة إلى جمهورها العريض، الذين تمنوا لها ولعائلتها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.
