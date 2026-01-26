تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

الموت يغيب والد جويل ماردينيان بعد صراع مع المرض

Lebanon 24
26-01-2026 | 15:43
A-
A+
الموت يغيب والد جويل ماردينيان بعد صراع مع المرض
الموت يغيب والد جويل ماردينيان بعد صراع مع المرض photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
فُجعت الإعلامية وسيدة الأعمال اللبنانية جويل ماردينيان بوفاة والدها، اليوم الاثنين، بعد معاناة مريرة مع المرض.

ونعت ماردينيان والدها عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، معبرة عن حزنها الشديد لفقدان "سندها" ومصدر إلهامها الأول. وكان والد جويل قد مرّ بأزمة صحية حرجة في الآونة الأخيرة استدعت دخوله المستشفى، حيث طلبت جويل من متابعيها أكثر من مرة الدعاء له بالشفاء.

وتلقت ماردينيان سيلاً من رسائل التعزية والمواساة من زملائها في الوسط الفني والإعلامي، بالإضافة إلى جمهورها العريض، الذين تمنوا لها ولعائلتها الصبر والسلوان في هذا المصاب الأليم.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحد أبرز وجوه الشاشة العربيّة... الموت يُغيّب فناناً بارزاً بعد صراع طويل مع المرض
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض... الموت يُغيّب مُخرجاً عالميّاً شهيراً (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
الموت يغيّب والد مدير المركز الكاثوليكي للإعلام
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد صراع طويل مع مرض السرطان... الموت يُغيّب بطل مسلسل "Friends" الشهير
lebanon 24
Lebanon24
27/01/2026 01:14:48 Lebanon 24 Lebanon 24

فنون ومشاهير

متفرقات

مواقع التواصل الاجتماعي

جويل ماردينيان

اللبنانية

مارديني

ماردين

لبنان

سلوان

مواس

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
14:45 | 2026-01-26
Lebanon24
14:33 | 2026-01-26
Lebanon24
13:28 | 2026-01-26
Lebanon24
12:38 | 2026-01-26
Lebanon24
10:51 | 2026-01-26
Lebanon24
08:44 | 2026-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24