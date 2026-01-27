حكايات محظورة وقضايا مسكوت عنها.. بالتفاصيل هذه خارطة مسلسلات رمضان 2026

تكشف البوسترات التشويقية الأولى لمسلسلات موسم رمضان 2026 عن تنوع واضح في الأعمال المرتقبة بين الاجتماعي والسياسي والفنتازي والبيئة الشامية.



إليكم جردة بأهم المسلسلات:



بخمس أرواح

ينتمي مسلسل "بخمس أرواح" إلى فئة الدراما العربية المشتركة، ويجمع نجوماً من ولبنان في حبكة مشوقة تبدأ من موت رجل نافذ، ولا تنتهي عند حدود الميراث.



تدور القصة حول "شمس"، الوريث الوحيد ظاهرياً، الذي يكتشف أن حصوله على الثروة مشروط بالعثور على أربعة أشقاء محا والدهم وجودهم قانونياً.



العمل من تأليف بلال شحادات، وإخراج رامي حنا، وإنتاج شركة الصباح، وبطولة كاريس بشار، وقصي خولي، وعادل كرم، وجوزيف بو نصار، ورفيق ، وجنيد زين الدين، وطلال الجردي، إلى جانب نخبة من النجوم.



من المُقرر عرض العمل على تلفزيون الجديد، وMBC شاهد، ورؤيا، وروتانا خليجية.

المجنون

يذهب مسلسل "سعادة المجنون" بعيداً إلى تفكيك الواقع السوري ما بين 2022 و2024، مستعيناً بالجريمة كأداة درامية لكشف شبكة فساد تتغلغل من الأحياء الفقيرة إلى مؤسسات العدالة.



العمل، من تأليف علاء مهنا وإخراج سيف الدين سبيعي، حيث يستهدف رصد الاضطراب النفسي والاجتماعي الناتج عن سنوات الحرب والانهيار الاقتصادي، متناولاً التهريب وتجارة الممنوعات وتواطؤ السلطة.



المسلسل من 30 حلقة، وهو من بطولة سلافة معمار، وعابد فهد، وباسم ياخور، ومن المقرر عرضه على "OSN TV".



الخروج إلى البئر

يستند مسلسل "الخروج إلى البئر" إلى وقائع مستوحاة من أحداث سجن صيدنايا عام 2008، مقدّماً رؤية مركبة عن القمع وتحولاته النفسية والاجتماعية داخل السجن وخارجه.



العمل من تأليف سامر رضوان وإخراج محمد لطفي، وبطولة جمال سليمان، ومازن الناطور، وكارمن لبس، ونضال نجم، وعبد الحكيم قطيفان، وروعة ياسين.



يُعرض العمل على تلفزيون العربي 2، وتطبيق العربي بلس.



مولانا



يُعد مسلسل " " من أكثر الأعمال المنتظرة هذا الموسم، حيث يعود تيم حسن في شخصية شيخ ذي مكانة روحية واجتماعية، تبدأ أسرار حياته بالانكشاف حين يتقاطع الدين مع النفوذ.



العمل من إخراج سامر البرقاوي، وإنتاج شركة الصباح، ويشارك في بطولته منى واصف، ونور علي، وفارس الحلو، ونانسي خوري.



يُعرض العمل تحت شعار "مين قال إن الأساطير خرافة؟"، على منصة "MBC شاهد".



مطبخ المدينة

في قالب اجتماعي معاصر، يروي "مطبخ المدينة" حكاية عائلة يعمل أفرادها في مطعم سوري، لكن صراعاتهم الشخصية وهواجسهم العميقة تدفعهم نحو التفكك.



العمل من تأليف وسيف رضا حامد، وإخراج رشا شربتجي، وبطولة مكسيم خليل، وعباس النوري، وأمل عرفة، وعبد المنعم عمايري، وملهم بشر.



اليتيم

ينتمي مسلسل "اليتيم" إلى البيئة الشامية، ويروي قصة فتى يُترك وحيداً بعد مقتل والده في صراع على الميراث، ليكبر وسط شبكة من الأسرار والدم.



العمل من تأليف الويس، وإخراج تامر إسحاق، وبطولة سامر إسماعيل، وشكران مرتجى، وأيمن رضا، وصفاء سلطان، ويُعرض العمل على "يوتيوب".



النويلاتي

في عمل فنتازي مستوحى من التاريخ المحلي، يسلط "النويلاتي" الضوء على مهنة النول وتربية دود القز في القديمة، مستعرضاً حياة "شيوخ الكار".



العمل من تأليف عثمان جحى، وإخراج يزن شربتجي، وبطولة ديمة قندلفت، وسامر المصري، ويُعرض على التلفزيون السعودي.



تحت الأرض 2 - جرد حساب

يعود مسلسل "تحت الأرض - جرد حساب"، في موسم ثانٍ، مع تصاعد الصراعات داخل سوق التتن وتعقّد شبكات النفوذ.



العمل بطولة سامر المصري، وسلافة معمار، وفايز قزق، وجوان خضر.









